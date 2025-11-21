ANALİSTLERDEN KORKUTAN UYARI





Piyasayı yorumlayan IG Piyasa Analisti Tony Sycamore, durumun ciddiyetine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:





"Piyasa biraz parçalanmış ve kırılmış hissediyor. Eğer bu düşüş, genel risk algısıyla ilgili bir hikaye anlatıyorsa, o zaman işler gerçekten çok çirkinleşmeye başlayabilir. Şu anki asıl endişe bu."





Dijital varlık araştırma şirketi CryptoQuant ise yayınladığı raporda, Bitcoin piyasa koşullarının Ocak 2023'ten bu yana en "ayı (düşüş)" eğiliminde olduğunu vurguladı.