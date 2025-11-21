Kripto para piyasalarında kırmızı alarm veriliyor. Ekim ayında 120 bin dolarla tarihi zirvesini gören Bitcoin, sert bir düşüşle 83 bin dolar bandına kadar çekildi. Piyasadan sadece 6 haftada 1,2 trilyon dolar silinirken, analistler "güven krizi" ve "teknoloji hisseleri" bağlantısına dikkat çekiyor. İşte kripto para piyasasını altüst eden gelişmeler ve son durum...
Kripto para yatırımcıları yeni haftaya şok bir düşüş dalgasıyla uyandı. Küresel piyasalarda risk iştahının kapanmasıyla birlikte dijital varlıklardan kaçış hızlandı. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) ve en büyük altcoin Ethereum (ETH), son ayların en dip seviyelerini test ediyor.
Yatırımcıların ekranlarında gördüğü kırmızı tablonun arkasında ise yapay zeka balonuna dair endişeler, Fed'in faiz politikası ve kurumsal satış baskısı yatıyor.
KRİTİK SEVİYELER KIRILDI
Bitcoin, son 24 saatte yüzde 9’u aşan bir değer kaybıyla 83.984 dolara kadar geriledi. Bu rakam, Bitcoin'in Nisan 2025’ten bu yana gördüğü en düşük seviye olarak kayıtlara geçti. Haftalık kayıp ise şimdiden yüzde 14’ü buldu.
Benzer bir tablo altcoin piyasasında da hakim. Ethereum, yüzde 10,43’lük sert düşüşle 2.722 dolar seviyesine çekildi. Bu, ETH için son 4 ayın en kötü performansı anlamına geliyor.
PİYASADAN 1,2 TRİLYON DOLAR 'BUHAR' OLDU
Düşüş sadece fiyatlarla sınırlı kalmadı, piyasa değeri de eridi. Piyasa takipçisi CoinGecko verilerine göre, son 6 hafta içinde kripto para piyasasının toplam değerinden yaklaşık 1,2 trilyon dolar silindi.
Küresel kripto para piyasasının toplam değeri 24 saatte %8,3 azalarak 2 trilyon 870 milyar dolara düştü.
DÜŞÜŞÜN ARKASINDAKİ 3 ANA NEDEN
Ekonomi analistleri, bu sert geri çekilmeyi tek bir nedene bağlamıyor. İşte piyasayı kaosa sürükleyen o 3 kritik başlık:
1. Yapay Zeka ve Teknoloji Hisselerindeki Satış Dalgası Kripto paralar ile teknoloji hisseleri arasındaki korelasyon hiç olmadığı kadar yüksek. Yapay zeka sektörüne yönelik "balon" endişeleri, teknoloji hisselerinde küresel bir satış dalgası yarattı. Bu durum, riskli varlık sınıfında yer alan kripto paraları da doğrudan aşağı çekti
2. Fed ve Faiz Kıskacı ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yakın vadede para politikasını gevşeteceğine (faiz indirimi) dair beklentilerin azalması, yatırımcıyı tedirgin etti. Borçlanma maliyetleri yüksek kaldığında, tahvil gibi risksiz getiriler, kripto paralara göre daha cazip hale geliyor.
3. Psikolojik Sınır ve Güven Krizi Bitcoin'in 100 bin doların, ardından da 86 bin doların altına inmesi, yatırımcı psikolojisini etkiledi. Analistler, Ekim ayında 120 bin doları gören piyasanın, "kâr realizasyonu" ve "panik satışları" ile sarsıldığını belirtiyor.
ANALİSTLERDEN KORKUTAN UYARI
Piyasayı yorumlayan IG Piyasa Analisti Tony Sycamore, durumun ciddiyetine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
"Piyasa biraz parçalanmış ve kırılmış hissediyor. Eğer bu düşüş, genel risk algısıyla ilgili bir hikaye anlatıyorsa, o zaman işler gerçekten çok çirkinleşmeye başlayabilir. Şu anki asıl endişe bu."
Dijital varlık araştırma şirketi CryptoQuant ise yayınladığı raporda, Bitcoin piyasa koşullarının Ocak 2023'ten bu yana en "ayı (düşüş)" eğiliminde olduğunu vurguladı.
KURUMSAL ŞİRKETLER DE ZARARDA
Düşüş, bilançosunda Bitcoin tutan dev şirketleri de vurdu. Bir zamanlar kurumsal Bitcoin birikiminin simgesi olan Strategy hisseleri bu hafta yüzde 11 değer kaybederek yıllık dibi gördü. Japon rakibi Metaplanet ise Haziran zirvesinden bu yana yüzde 80 eridi.