Asgari ücrette denge mesajı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İzmir’de 'Dönüşen Çalışma Hayatında İşçi- İşveren Buluşmaları'na katıldı. Burada konuşan Işıkhan, “Aralık ayının başlarında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'muz toplanarak, işçi ve işveren temsilcilerimizle yeniden bir araya gelecek” dedi. “Emek, üretimin en değerli unsurudur" diyen Işıkhan, “Emeği göz ardı ederek, sürdürülebilir büyüme sağlamak ve toplumsal refahı artırmak mümkün değildir. Bu nedenle hükümet olarak, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; tüm politikalarımızda, emeği merkeze alan, sosyal diyaloğu önceleyen ve insan onurunu yücelten bir yaklaşımı benimsiyoruz. Bugüne kadar, çalışma hayatında gerçekleştirdiğimiz tüm reformların odağında insan ve emek vardır” dedi.

ÇALIŞANIN REFAHINI VE ÜRETİM GÜCÜNÜ GÖZETLEMEK ZORUNDAYIZ

Asgari ücretin çalışma hayatında en temel ücret seviyesini ifade eden bir gösterge olduğunu ifade eden Işıkhan, “Bu yıl da aralık ayının başlarında 'Asgari Ücret Tespit Komisyonu’muz toplanarak, işçi ve işveren temsilcilerimizle yeniden bir araya gelecek. Bu süreçte; temel önceliğimiz, sosyal diyalog çerçevesinde tarafların ortak akılla uzlaşmaya varmasıdır. Komisyondan hem çalışanlarımızın refahını koruyan hem de işverenlerimizin üretim ve istihdam gücünü gözeten, optimal bir seviyenin ortaya çıkacağına inanıyorum. Her mesele gibi dönüşümün başarıya ulaşması birlikte düşünmek, birlikte karar almak ve birlikte uygulamakla mümkündür” diye konuştu.

DÖNÜŞÜM SÜRECİNE UYUM ÖNEMLİ

'Dönüşen Çalışma Hayatında İşçi ve İşveren Buluşmaları' projesinin 10’uncusunu İzmir’de yaptıklarını ifade eden Bakan Işıkhan, şu değerlendirmede bulundu: “Bu toplantı serisi Türkiye’nin yeşil ve dijital dönüşüm sürecinde; çalışma hayatının tüm taraflarını aynı platformda buluşturan, bu dönüşüme ilişkin farkındalığı ve ortak anlayışı artıran, sürecin farklı bölgelerde ve sektörlerde nasıl yaşandığını görmemize imkan sağlayan ve sosyal diyaloğu güçlendiren önemli bir istişare mekanizmasıdır. Giderek hız kazanan dönüşümün yalnızca üretim süreçlerini değil; istihdamın yapısını, meslekleri, beceri profillerini ve çalışma biçimlerini de yeniden şekillendirdiğini söyleyen Bakan Işıkhan, “Bu nedenle dönüşüm sürecine uyum sağlamak, artık bir tercih değil; ekonomik rekabet gücümüzü korumanın önemli bir zorunluluğu ve gereğidir.”







