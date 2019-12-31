Ekonomi Dev proje 8 Ocakta açılıyor Gaz akışı törenle yapılacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türk Akım Projesi tamamlanıyor!

Dev proje 8 Ocak’ta açılıyor: Gaz akışı törenle yapılacak

Kırklareli Valisi Osman Bilgin ve AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Rus doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa’ya bağlayacak olan Türk Akım Projesi’nin Kıyıköy Alım Terminali’nde incelemelerde bulundu. Gaz akışı 8 Ocak’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de katılmasının beklendiği törenle açılacak.

Haber Merkezi İHA
Türk Akım Projesi incelendi.
Türk Akım Projesi incelendi.

Rusya doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa’ya bağlayacak olan Türk Akım Projesi için geri sayıma geçildi. Rusya’nın Anapa şehrinden Kırklareli’nin Kıyıköy beldesine uzanan ve 935’er kilometre uzunluğunda iki hattan oluşan dev proje 8 Ocak’ta açılıyor.

Bu kapsamda Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Türk Akım Projesi’nin Türkiye ayağı olan Kıyıköy Alım Terminali’nde incelemelerde bulundu. AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz’la birlikte terminali ziyaret eden Vali Bilgin, Türk Akım Projesi yetkililerinden çalışmalar ve son hazırlıklar hakkında bilgi aldı.

TürkAkım'da tarihi gün: Denizdeki inşaatı sona erdi
EKONOMİ
TürkAkım'da tarihi gün: Denizdeki inşaatı sona erdi

Kıyıköy beldesine uzanan ve 935’er kilometre uzunluğunda iki hattan oluşan dev proje 8 Ocak’ta açılıyor.


31.5 milyar metreküp gaz kapasitesi

Rus gazının Türkiye üzerinden Avrupa’ya gönderilmesini sağlayacak olan doğalgaz boru hattının 1.5 yıllık inşaat süreci geçtiğimiz ay sona ermişti. Her biri 15.75 milyar metreküp olmak üzere toplam 31.5 milyar metreküp gaz kapasitesi bulunan Türk Akım, şu an için 100 milyon metreküp gazla doldurularak ticari operasyona başlamaya hazır duruma getirildi.

Enerjinin dostluk köprüsü
EKONOMİ
Enerjinin dostluk köprüsü

TürkAkım Boru Hattı’nın deniz kesiminin yapımında dünyanın en büyük inşaat gemisi olan ve bu alandaki en ileri teknolojileri kullanan Pioneering Spirit görev yaptı.

Erdoğan ve Putin katılacak

Açılış töreniyle birlikte gaz akışının verilmeye başlanacağı proje 8 Ocak’ta resmen faaliyete geçecek. Açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile mevkidaşı Rusya Devlet Başkanı Putin’in de katılmasının beklendiği öğrenildi.

Türk Akım Projesi için ilk adımlar Aralık 2014’te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türkiye’ye gerçekleştirdiği resmi ziyarette duyurulmuştu. Projenin hükümetlerarası anlaşması 10 Ekim 2016’da imzalanmıştı.

ABD Büyükelçiliğine girdiler

ABD Büyükelçiliğine girdiler

Irak'ta yüzlerce protestocu, ABD karşıtı sloganlar atıyor.
Saddamın torunu Mesut Uday konuştu

Saddam'ın torunu Mesut Uday konuştu

"İran ve ABD güçleri, Irak'tan defolup gidecekler".
Bakanlık duyurdu

Bakanlık duyurdu

​Kanal İstanbul'un 'Çevre Düzeni Planı'nda değişiklik yapıldı.
Türkiye'yi dışlama projeleri <br>akamete uğramıştır

Türkiye'yi dışlama projeleri
akamete uğramıştır

"Türkiye'yi Akdeniz'den dışlama projeleri akamete uğramıştır".
Gıdada yeni dönem

Gıdada yeni dönem

​Tüketicilere yönelik birçok düzenleme hayata geçiyor.
Limitler belli oldu

Limitler belli oldu

​TFF, kulüplerin harcayabileceği rakamları açıkladı.

Piyangonun <br>kararttığı hayatlar

Piyangonun
kararttığı hayatlar

​Kimi kan kusarak kimi donarak kimi de kanserden öldü.
Kartal'da<br> korkutan görüntü

Kartal'da
korkutan görüntü

İki bina geçici olarak boşaltıldı, 3 otomobil kurtarıldı.
Son listeyi yayınladı

Son listeyi yayınladı

Yusuf Kaplan, 100 kitaplık okuma listesini tamamladı.
Füzelerin menzilinden çıkıyor

Füzelerin menzilinden çıkıyor

Akıncı TİHA'larda kritik gelişme: yüksek irtifada uçacak.
Her vatansever<br>tercihini Türk'ten yana yapmalı

Her vatansever
tercihini Türk'ten yana yapmalı

Yerli otomobile Azerbaycan da talip oldu.
Araç muayene ücretleri belli oldu

Araç muayene ücretleri belli oldu

Ücretler 174,64 lira ile 462,56 lira arasında olacak.
Boeing THY'ye<br>tazminat ödeyecek

Boeing THY'ye
tazminat ödeyecek

​THY'den KAP'a flaş 737 Max duyurusu.
İmzayı atıyor

İmzayı atıyor

Galatasaray iki futbolcu ile anlaşma sağladı.
60 ile yağış uyarısı

60 ile yağış uyarısı

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
İrlanda'nın bahçesi:<br>Glendalough

İrlanda'nın bahçesi:
Glendalough

​Haryy Potter ve Cesur Yürek filmlerinin çekildiği bölge.
Yusuf Kaplan'ın 100 kitaplık okuma listesi tamamlandı: Önemli yerler 4 farklı kalemle çizilecek
Hayat

Yusuf Kaplan'ın 100 kitaplık okuma listesi tamamlandı: Önemli yerler 4 farklı kalemle çizilecek

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, ‘Önümüzü açacak öncü kuşak için 100 kitaplık okuma listesi’nin beşincisini yayınladı. Kaplan böylece üç yıldır peyderpey yayınladığı listeyi tamamlanmış oldu. Genç kuşağa medeniyet perspektifi ile Müslümanca düşünme melekeleri kazandırmayı hedefleyen Kaplan, dil zevki oluşturulması için de ipuçları vermeye devam ediyor.
Soğuk alerjisi olanlara 'buz-küp' testi önerisi: Bayılma ve ölüm vakaları da gerçekleşebilir
Hayat

Soğuk alerjisi olanlara 'buz-küp' testi önerisi: Bayılma ve ölüm vakaları da gerçekleşebilir

Soğukla her temasta el ve ayaklarda şişme, kızarıklık görülmesinin soğuk alerjisinin işareti olduğu, bu durumun buz-küp testi ile ortaya çıkarılabileceği belirtildi. Prof. Dr. Bülent Şekerel, "Soğuk alerjisi bulunanlarda dondurma yediklerinde dilde, dudaklarda, boğazda şişmeler oluşarak nefes alıp verme sıkıntılı hale gelebilir hatta nefes yolu şişerek kapanabilir. Benzer şekilde bu kişiler soğuk havuza ve denize girdiklerinde kan basıncında düşme, şok, bayılma ve ölüm vakaları da gerçekleşebilir." bilgisini verdi.
Emniyet kemerini bağlayıp uçuşa geçin
Hayat

Emniyet kemerini bağlayıp uçuşa geçin

Tüm Türkiye’nin heyecanla beklediği yerli otomobile ünlü şarkıcı Murat Kekilli’den şarkı geldi. Birlik ve beraberlik ruhunun ortaya çıkardığı bu motivasyonun tadının çıkarılması gerektiğini belirten Kekilli, “Emniyet kemerimizi bağlayıp uçuşa geçin. Kalbinizden taşan mutluluk duygusunun tadını çıkarın” dedi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.