Türk devletleriyle ticaret artacak

Türk devletlerinde koordinatörlük oluşturmak için öncülük ettiklerini belirten Yıldırım, “Türk Devletler Teşkilatı yaklaşık 300 milyonluk nüfusu, 4.5 milyon kilometrekare coğrafyası ve 2 trilyon dolara yakın ekonomik potansiyeliyle geleceğin gücünü temsil ediyor. AB ve ABD’ye olduğu kadar, Türk devletleri ve Orta Asya’ya da büyük önem veriyoruz. Kuracağımız koordinatörlükle de üyelerimizin ve genç girişimci iş insanlarımızın bölgeye ilgisini çekmek için projeler hayata geçireceğiz. Türk Devletleri Teşkilatı’na üye ülkelerden de ülkemize yatırım çekmek ana hedeflerimiz arasında yer alıyor” dedi.