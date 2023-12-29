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Ekonomi

Türk devletleriyle ticaret artacak

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım, Türk devletleriyle ticaret hacmini artıracaklarını söyledi.

Mehmet Ali Parto
Mehmet Ali Parto
04:00 - 29/12/2023 Cuma
Güncelleme: 02:48 - 29/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Türk devletlerinde koordinatörlük oluşturmak için öncülük ettiklerini belirten Yıldırım, “Türk Devletler Teşkilatı yaklaşık 300 milyonluk nüfusu, 4.5 milyon kilometrekare coğrafyası ve 2 trilyon dolara yakın ekonomik potansiyeliyle geleceğin gücünü temsil ediyor. AB ve ABD’ye olduğu kadar, Türk devletleri ve Orta Asya’ya da büyük önem veriyoruz. Kuracağımız koordinatörlükle de üyelerimizin ve genç girişimci iş insanlarımızın bölgeye ilgisini çekmek için projeler hayata geçireceğiz. Türk Devletleri Teşkilatı’na üye ülkelerden de ülkemize yatırım çekmek ana hedeflerimiz arasında yer alıyor” dedi.

Başkanlığa aday

Yıldırım, Avrupa Genç Girişimciler Konfederasyonu başkanlığına gelen talep üzerine yeniden aday olduğunu açıkladı.



#TÜGİAD
#Ekonomi
#Gürkan Yıldırım
44 dakika önce
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