Türk ekonomisi üçüncü çeyrekte de büyüdü

Türk ekonomisi 2018 yılı 3. çeyreğinde de büyümesine devam etti.

Türkiye ekonomisi 2018 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 1.6 büyüdü. Büyüme rakamları yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,3, ikinci çeyreğinde ise yüzde 5,2 seviyesinde gerçekleşmişti.

Üçüncü çeyrek büyümede tarım sektörü ve sanayi destekleyici unsur olarak gözlemlenirken, inşaat sektöründe yüzde 5,3'lük azalma büyümede daralmaya yol açmış durumda.

EKONOMİ Türkiye ekonomisi yüzde 1.6 büyüdü

Büyümeyi yavaşlatan unsur: Küresel piyasalardaki dalgalanma

Büyüme rakamlarının piyasa beklentilerinin altında kaldığı dikkat çeken İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Eda Karadağ, "Üretim tarafına bakıldığında, tarım sektörü ve sanayi sektörünün artış kaydettiği ancak inşaat sektörünün ise gerilediği görülmekte. Hizmetler sektöründe de artış kaydedilmiş durumda. Büyümeyi yavaşlatan unsurlara bakıldığında, küresel piyasalardaki dalgalanma, 3. çeyrek dönemde yavaşlayan özel tüketim ve yatırımların olumsuz etkisinin olduğunu söyleyebiliriz" açıklamasında bulundu.

"Gelecek hafta 17 Aralık günü ise ekim ayı Türkiye sanayi üretimi rakamlarını alıyor olacağız" diyen Karadağ, "Bu rakamlarında 4. çeyrek dönemine yönelik bir beklenti oluşturması muhtemel. Genel görünüme bakıldığında ise 4. çeyrek dönemi için beklentiler daralma görülmesi yönünde. Bu doğrultuda fiyatlamalar üzerinde yeni bir fiyat hareketi oluşmasını beklemiyoruz" dedi.

Dolar/TL kuru üzerinde yeni bir hareketin oluşmadığını gözlemlediklerini vurgulayan Karadağ, "Bu hafta 13 Aralık günü yapılacak TCMB toplantısının daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Gelecek açıklamalar Türk varlıklarının seyri açısından önemli olabilir" ifadelerini kullandı.

"Küçük büyüme ile toparlanma dönemi"

Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Genel Başkanı Adnan Danışman da, GSYH III. Çeyrek büyüme rakamlarının açıklanması üzerine yaptığı değerlendirmede “Bu dönem ekonomide küçük büyüme ile toparlanma dönemidir. Üçüncü çeyrekte 1.6 büyüme yeni stratejinin bir sonucudur. İçinde yaşadığımız dönem sıkıntılı ancak kontrol altına alınmış bir dönemdir” dedi. Danışman, ekonomide 2019 yılının ikinci ayından itibaren yeniden dengeli bir büyüme beklediğini ifade etti.

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