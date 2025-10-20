Türk ev tekstili mikro ihracatla sınırları aşacak

Ocak, mikro ihracat hamlesi ile ev tekstili sektöründe ihracatı tabana yayacaklarını vurgulayarak, “Senden İhracatçı Olur” mottosuyla tüm üyeleri ihracatçı yapmayı hedeflediklerini açıkladı.

HOMETEX World, UR-GE projeleri, kontrat tekstili fuarı ve ticaret heyetleri gibi projelerle ihracat hamlesini destekleyeceklerini belirten Ocak, “TETSİAD ailesi olarak 1.500’ü aşkın üyemizle birlikte dünyada ayak basmadık yer bırakmayacağız. Nerede ticaret varsa TETSİAD da orada olacak.” diye konuştu.





MİKRO İHRACATLA HERKES İHRACATÇI OLACAK





TETSİAD Başkan Adayı Ufuk Ocak, yeni dönemde mikro ihracat atağıyla ev tekstili sektöründe ihracatı tabana yaymayı hedeflediklerini söyledi. “Senden İhracatçı Olur” mottosuyla TETSİAD’da ihracat seferberliği başlatacaklarını açıklayan Ocak, şunları kaydetti:





“Günümüz rekabet koşullarında başarıya ulaşmanın ilk şartı dijital düşünmektir. Bu anlayışla mikro ihracatı stratejik bir öncelik olarak görüyoruz. Amacımız, TETSİAD üyelerini bu alanda öncü ve etkin aktörler haline getirmek. Dünyada bu alanda müthiş bir büyüme var ve pazarın 2028 yılına kadar 4 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Mikro ihracat; doğrudan son tüketiciye erişim, rekabet avantajı, hız, kârlılık, verimlilik, daha az bürokrasi ve KDV istisnası gibi önemli avantajlar sunuyor. Ankara’daki, Denizli’deki, Şanlıurfa’daki üyemiz bugün koleksiyonlarını nasıl yurt içine gönderiyorsa, aynı şekilde Frankfurt’a, Atina’ya, Milano’ya da gönderebilecek. Yurt dışı kargo firmalarıyla anlaşmalarımız hazır, fiyatları çok daha avantajlı hale getireceğiz. E-ticaret ve mikro ihracat ile kapıdan kapıya teslimat modeliyle çalışacağız. Özellikle havlu, bornoz, çarşaf ve mekanik perde gibi paketli ev tekstili ürünlerinde doğrudan son kullanıcıya ulaşarak kârlılığı artıracağız.”





TETSİAD Başkan Yardımcısı ve yeni dönem Başkan Adayı Ufuk Ocak





DÜNYADA AYAK BASMADIK YER BIRAKMAYACAĞIZ





Kontrat tekstiline yönelik yeni fuar planlarını açıklayan Ocak, şu ifadeleri kullandı: “Yeni dönemde kontrat tekstiline odaklanacağız. İç piyasayı güçlendirirken, aynı zamanda yurt dışındaki büyük otel ve rezidans projelerinden üyelerimizin pay almasını sağlayacağız. HOMETEX markasını HOMETEX World projesi ile yurt dışına taşıyacağız. Ortadoğu, Afrika, Suudi Arabistan, Meksika ve ABD gibi pazarlarda sektöre özel ticaret heyetleri ve mini fuarlar düzenleyeceğiz. Ticaret Bakanlığı destekleriyle UR-GE projesini hayata geçireceğiz. TETSİAD ailesi olarak 1.500’ü aşkın üyemizle birlikte dünyada ayak basmadık yer bırakmayacağız. Nerede ticaret varsa TETSİAD da orada olacak.”





HOMETEX’TE İTALYANLAR YER ALMAK İSTİYOR





HOMETEX Fuarı’nın sektör için büyük bir başarı hikâyesi olduğunu vurgulayan Ocak, “Başkan Yardımcılığım döneminde fuarın sorunlu organizatör şirketiyle anlaşmayı sonlandırarak HOMETEX’i sektöre kazandırdık. KFA Fuarcılık ile fuarı yeniden yapılandırdık; kar odaklı değil, üye odaklı bir vizyon oluşturduk. Önceki organizatörün neden olduğu 6 milyon 300 bin dolarlık kaybı dört yıl içerisinde sektöre geri kazandırdık. TETSİAD, KFA Fuarcılık, DENİB ve UTİB iş birliğiyle alım heyetlerinin sayısını ve niteliğini artırdık. Sergiler, seminerler ve trend alanlarıyla fuarı dünya çapında örnek bir organizasyona dönüştürdük. Artık İtalyan firmalar bile HOMETEX’te yer almak istiyor.” dedi.

2025 yılında küresel enflasyona ve artan maliyetlere rağmen fuarda metrekare fiyatlarını sabit tuttuklarını belirten Ocak, ayrıca yaptıkları girişimlerle HOMETEX’in Ticaret Bakanlığı tarafından yurt içi prestijli fuar desteği kapsamına alındığını söyledi. Ocak, “HOMETEX katılımcıları için 300 bin TL olan destek tutarı 2026’da 1 milyon 300 bin TL’ye yükseltilecek ve her yıl enflasyon oranında güncellenecek. Toplam 1 milyar TL’lik teşvik ile HOMETEX daha da büyüyecek. Ticaret Bakanlığımıza sektörümüz adına teşekkür ediyorum.” dedi.





KOMİSYONLARLA KATILIMCILIK GÜÇLENECEK





TETSİAD’da katılımcılığı artırmaya büyük önem verdiklerini söyleyen Ocak, “Yeni dönemde yedi komisyon kuracağız. Kadın Komisyonu ve Genç TETSİAD’ı hayata geçireceğiz. Dış Ticaret Komisyonu ile ihracat kapasitesini artıracağız. Ev Tekstili Tasarım Yarışması ile genç tasarımcıları destekleyeceğiz. Ayrıca Dijital Dönüşüm ve Yapay Zekâ odaklı projeler geliştirecek, Dış Ticaret İstihbarat Merkezi’ni kuracağız.” dedi.





ÜYELERE DESTEK ÇAĞRISI





Seçim sürecinde büyük destek gördüklerini ifade eden Ufuk Ocak, birlik mesajı verdi:





“Çok hareketli ve tempolu bir seçim çalışması yürüttük. İstanbul, Bursa, Denizli, Ankara ve tüm Anadolu’dan büyük bir destek aldık. TETSİAD, 1.500’ü aşkın üyesiyle Türkiye ev tekstili sektörünün çatı kuruluşudur. Derneğimizin adında Türkiye var. Bu yüzden ayrışmak değil, birleşmek zorundayız. İstanbul–Anadolu ayrımını ortadan kaldıracağız. Ekonomi yönetimiyle güçlü iletişim kuracağız. Bu bir makam değil, hizmet yarışıdır. Bizim tek meselemiz Türkiye ve sektöre hizmettir. Ev tekstili sektörü bugüne kadar birçok engeli birlik ruhuyla aştı, yine başaracağız. Vakit birlik vaktidir. Gelin, oylarınızla bu yürüyüşe güç verin, bu başarı hikâyesini birlikte yazalım.”







