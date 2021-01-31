Ekonomi Türk F-16larına güçlendirme Ömrü 12 bin saate çıkarılıyor
SAVUNMA SANAYİ

Türk F-16'larına güçlendirme: Ömrü 12 bin saate çıkarılıyor

Türk Hava Kuvvetleri'nin ana vurucu unsuru F-16 uçaklarının yapısal ömrünün uzatılması için çalışmalar sürüyor. TUSAŞ tarafından yürütülen projeye ilişkin açıklama yapan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "F-16 uçaklarımızın yapısal ömrünü 8 bin saatten 12 bin saate çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

Haber Merkezi AA
Çalışmalar sonucunda F-16'ların yapısal ömrü 12 bin saate çıkarılmış olacak.
Çalışmalar sonucunda F-16'ların yapısal ömrü 12 bin saate çıkarılmış olacak.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, F-16 Blok 30 uçaklarının yapısal iyileştirmelerinin sürdüğünü bildirdi.

Uçak başına 1200-1500 adet yapısal parçanın yenileme ve revizyonlarıyla ilgili mühendislik çalışmaları yapılan proje, TUSAŞ tarafından yürütülüyor.

Gerekli yerlerde tamir ve değişim ile gövde güçlendirme uygulamaları gerçekleştirildiğini belirten Demir, "TUSAŞ tarafından yürütülen projeyle hava kuvvetlerimizin ana vurucu unsuru F-16 uçaklarımızın yapısal ömrünü 8 bin saatten 12 bin saate çıkarmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

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