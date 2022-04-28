Türk Hava Yolları'ndan dev kar: Yüzde 407 artırdı

Türk Hava Yolları karlılığını artırmaya devam ediyor.

Koronavirüs pandemisiyle birlikte düşüşe geçen uçuşlar ve ülkelerin sınırlarını kapatmasından dolayı küresel anlamda yavaşlayan havayolu trafiği yeniden artışa geçti.

Ülkemizin dünyanın en büyük havalimanlarına sahip olması, lokasyonu, Türk Hava Yolları'nın destinasyon seçeneklerinin çokluğu kârlılıkta büyük artışları beraberinde getirdi.

2 MİLYAR 220 MİLYON LİRA KAR

Türk Hava Yolları yılın ilk çeyreğinde konsolide bazda 2 milyar 220 milyon lira kâr elde ettiğini açıkladı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde şirketin kârı 438 milyon liraydı. Şirket böylece son bir yılda kârlılığını yüzde 407 oranında artırmış oldu.

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