Türk Hava Yolları'ndan yolculara bilet duyurusu: Seyahat belgesi olanlar bilet alabilecek

Dünya

Hayatın normale döndüğü haberlerini yayan Çin'de gerçek rakam tüyler ürpertici

Koronavirüsün tüm dünyaya yayılmasını engelleyemeyen şimdi ise salgının bittiği ve hayatın normale döndüğü algısı oluşturmaya çalışan Çin'de gerçek ölü sayısının 40 bin olduğu iddia ediliyor. İddialara göre günde 500 ve 3 bin arasında cenaze, ölü yakınlarına gönderiliyor.