Ekonomi Türk Hava Yollarından yolculara bilet duyurusu Seyahat belgesi olanlar bilet alabilecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türk Hava Yolları'ndan yolculara bilet duyurusu: Seyahat belgesi olanlar bilet alabilecek

Koronavirüs önlemleri kapsamında yurt dışı uçuşlarını durduran, yurt içinde ise sadece 14 noktaya uçan Türk Hava Yolları, seyahat belgesi alan yolcuların bilet alabilecekleri yerleri açıkladı.

Haber Merkezi İHA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Koronavirüs önlemleri kapsamında yurt dışı uçuşlarını durduran, yurt içinde ise sadece 14 noktaya uçan Türk Hava Yolları, seyahat belgesi alan yolcuların bilet alabilecekleri yerleri açıkladı.

  • Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, uçmak için seyahat belgesi alan yolcuların bilet alabilecekleri yerleri sosyal medya hesabından açıkladı. Üstün, "Değerli misafirlerimiz, seyahat izin belgesine sahip yolcularımız biletlerini web ve mobil sistemimizden, çağrı merkezimizden, acentelerimizden, uçuş icra edilen havalimanı satış ofislerimizden satın alabilirler" paylaşımını yaptı.

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