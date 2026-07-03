Türk ihracatçısına 830 milyon dolar kredi

Türk Eximbank, avro ve dolar cinsinden 1, 2 ve 3 yıl vadeli dilimlerden oluşan işlem kapsamında 830 milyon dolar tutarında kaynak sağladı. Sendikasyon kredisi yüzde 129 yenileme oranıyla sonuçlandı. İşleme 9'u ilk kez olmak üzere toplam 32 uluslararası banka katıldı.

İLK YARIDA 5,1 MİLYAR DOLAR KAYNAK TEMİNİ YAPILDI

Türk Eximbank, yılın başından bu yana uluslararası kredi ve sermaye piyasalarındaki etkin fonlama stratejisini sürdürerek toplam dış kaynak tutarını 5,1 milyar dolara yükseltti. Banka, uzun vadeli ve çeşitlendirilmiş finansman yapısıyla ihracatçılara daha rekabetçi kaynak sağlamayı sürdürürken, Türkiye'nin ihracat hedeflerine katkı sunan en önemli finans kuruluşlarından biri olmayı sürdürüyor.

SOMUT GÜVENİN GÖSTERGESİ OLDU

Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, konuya ilişkin değerlendirmesinde küresel piyasalarda yaşanan belirsizliklerin devam ettiği bir dönemde elde edilen sonucun uluslararası finans kuruluşlarının Türk Eximbank'a duyduğu güveni açık biçimde ortaya koyduğunu dile getirdi. Güney, "Türkiye'nin üretim gücüne duyulan güvenin somut bir göstergesidir. Bu güven, ihracatçılarımızın uluslararası rekabet gücünü destekleyen stratejik bir finansman kapasitesine dönüşmektedir" açıklamalarında bulundu.







