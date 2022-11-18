​Türk kahvesini inovasyonla dünyaya tanıtıyor.

Bağımsız araştırma kuruluşu GFK’nın Ocak-Mart 2022 verilerine göre; ABD haricinde globalde gerçekleşen 212 milyar dolarlık satışın yüzde 7.6 sını küçük ev aletleri oluşturuyor. Aynı dönemde Türkiye’deki satış rakamı ise 5 milyar TL olarak gerçekleşti. Türkiye’de de yerli firmaların bazıları, ihracat ve küresel markalaşma başarısı ile öne çıkıyor. Arzum Pazarlama Ve Ürün Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehtap Yıldız, dünya markası olma yolunda önemli adımlar attıklarını belirterek, “Bugün 6 farklı kategoride 650 ürünümüzle, dünyanın 60’tan fazla ülkesinde milyonlarca eve ulaşıyoruz” dedi.

Mehtap Yıldız

KÜLTÜRÜMÜZÜ DE PAZARLIYORUZ

Yıldız, ağırlıklı olarak filtre ve espresso bazlı cihazların hakimiyetindeki pazarda, Türk kahvesi makinelerinin yüzde 10’luk paya sahip olduğunu belirtti. Türk kahvesine yönelik ilgiye değinen Yıldız, “Dünya genelinde evde kullanılan kahve makinelerinin toplam satış adedi 60 milyona yaklaşıyor. Küresel ölçekte Türk kahvesi makinesine olan ilgi artıyor. Biz Arzum olarak bu alanda ile farklılaşıyoruz. Söz konusu cihaza ilgi arttıkça pazar her geçen gün genişliyor, bugün 60 ülkede Arzum Okka bulunuyor. Kahve makineleri ihracatı ile Türk kültürü de dünyaya yayılıyor. Makineyle beraber, Türk kahvesi de satılıyor. Yanında fincanı, lokumu, sunumuyla alakalı her şeyi ilgi görüyor” bilgisini verdi.

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Ar-Ge odaklı yatırıma devam

Şirket olarak Ar-Ge ve yenilikçi ürün geliştirmeye önem verdiklerini söyleyen Mehtap Yıldız, “Teknolojik gelişmelerin yaşandığı bir dönemde küçük ev aletleri sektöründe değişim sürecindeyiz. Birçok neden var; yaşam alanı ürünleri daha küçük ve fonksiyonel olmaya doğru itiyor. Bununla birlikte tüketiciler, küçülen ürünlerden aynı performansı bekliyor” diye konuştu. Yıldız, Türkiye ekonomisinin daha da güçlü hale gelebilmesi için yerli üretimin artması gerektiğini dile getirdi.

YENİ FAVORİ AIR FRYER

Son dönemin gözde ürünü Air Fryer hakkında bilgi veren Yıldız, şunları söyledi: “Arzum Airtasty Air Fryer ile yağ kullanımını azaltarak kızartma çıtırlığında sağlıklı lezzetler elde etmek mümkün. Sebze, tavuk, balık, et ve hamur işi pişirebilme özelliğine sahip Arzum Airtasty Air Fryer’ ile yoğurt, reçel ekmek gibi birçok yiyecek de hazırlanabiliyor.”