​Türk müteahhidi çıtayı yükseltti: Yurt dışında 50 milyar dolar hedefi

Zorlu koronavirüs salgınına rağmen dünyanın en büyük müteahhitleri sıralamasında üçüncü sırada yer alan Türk müteahhitleri, yönünü gelecek yıl Orta Doğu, Avrasya, Rusya ve Afrika’ya çevirdi.

Geçen yıl 196 projeyle 20 milyar dolar proje büyüklüğüne ulaşan Türk müteahhitlerin, 2022 yılı hedefi yurt dışında üstlenilen projelerde 20 milyar dolar aşmak. Afrika’da havalimanlarından yollara, otellerden raylı sisteme kadar yapılacak çok iş olduğuna işaret eden yurt dışı müteahhitleri, Körfez’de de önemli yatırım potansiyeli olduğuna dikkat çekti.

İlk 10 ayda en çok iş üstlenilen ülke.

KÖRFEZ YATIRIMLARI ÜÇE KATLAYACAK

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Yüksek Danışma Kurulu Üyesi Mithat Yenigün, yurt dışında gerek Avrupa, Avrasya, gerekse Rusya ve Körfez ülkelerinde yapılacak çok iş olduğunu söyledi. Özellikle Körfez’de Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) yapılacak yatırımları üçe katlayarak 1,9 trilyon dolarlık yatırım yapma kararında olduğuna işaret eden Yenigün, sıkıntıların aşılması ve teminat mektubu sorununun da çözülmesi halinde en çok payı Türk müteahhitlerin alabileceğini söyledi.

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Asya’da ise Endonezya’dan çok fazla talep geldiğine işaret eden Yenigün, ancak bölgede Kore ve Çin firmaları bulunduğunu belirterek, pazarlara güçlü şekilde girmenin önemine vurgu yaptı.

AFRİKA’DA YOLLARA OTELLERE İHTİYAÇ VAR

Yurt dışı müteahhitlik işlerinde Orta Doğu, Avrasya, Rusya ve Afrika’nın hedef pazarlar arasında yer aldığına işaret eden Yenigün, Afrika’da müteahhitlik anlamında her türlü ihtiyaç olduğunu belirterek, “Havalimanı, yol ihtiyaçları var. İki yılda bir düzenlenen futbol turnuvası dolayısıyla, otellere de ihtiyaç oluyor. Irak’ta da çok büyük ihtiyaç söz konusu. Libya’da da ihtiyaç var. Gelecek yıl 20 milyar doları geçeriz” dedi. Teminat mektubu desteğinin de önemli olduğunun altını çizen Yenigün, geçmişte 30 milyar dolarların yakalandığına dikkat çekerek, “50 milyar doları yakalayabiliriz” dedi.

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TÜRK MÜTEAHHİTLER DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ

Uluslararası inşaat sektörü dergisi Engineering News Record’ın (ENR) yayımladığı listede Türkiye, 40 firma ile üçüncü sırada yer aldı. Çin 78 firma ile birinci olurken, ABD 41 ülke ile ikinci sırada geldi. Uluslararası proje gelirlerine göre listedeki ilk 100 firma arasına giren Türk müteahhitlerin sayısı 7 da olurken, bir Türk firması da ilk 30’da yer aldı. Türk firmalar, 18,3 milyar dolar gelirle küresel pazardan yüzde 4,4 pay alarak sekizinci oldu.

20,3 milyar $ 10 ayda aşıldı

Türk müteahhitler, yıllık 20 milyar dolarlık proje hedefini 10 ayda gerçekleştirdi. Bu yılın Ekim ayı sonu itibariyle yurtdışında aldıkları 196 yeni projeyle 20,3 milyar dolarlık iş üstlenen Türk müteahhitler, 103 milyon doların üstünde ortalama proje bedeli ile de tüm zamanların en yüksek ortalama bedeline ulaştı. Ortalama proje bedeli en son 2015 yılında 83 milyon dolara kadar yükselmiş, ardından geçen süreçte yarıya kadar düşmüştü. Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre, Türk müteahhitler, böylece 1972’den 2021 Ekim ayı sonuna kadar toplam 130 ülkede 442,2 milyar dolar değerinde 10.890 proje üstlendi.

Tanzanya’da 1,9 milyar $

Yurtdışı projeleri genişliyor. Bu kapsamda Yapı Merkezi, Doğu Afrika’nın en hızlı tren hattı olacak, Tanzanya Darüsselam-Mwanza demir yolunun birinci ve ikinci fazından sonra Makutupora’dan Tabora’ya uzanan demir yolu hattının 3. faz çalışmalarını da üstlendi. 46 ayda teslim edilmesi planlanan projenin bedeli ise 1,9 milyar dolar. İmza töreninde konuşan Yapı Merkezi İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Vekili Arıoğlu, şunları söyledi: “En büyük mutluluğumuz, böyle dev bir proje ile ülkemize ciddi bir döviz girdisi sağlayarak ekonomimizin güçlenmesine katkıda bulunacak olmamızdır.”

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