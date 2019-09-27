Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Türk Reasürans AŞ kuruldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türk Reasürans AŞ kuruldu! Türk Re nedir amaçları nelerdir?

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Türk Reasürans AŞ kuruldu

Türk sigorta sektörünün büyümesine katkı sağlamak ve sigorta piyasasının reasürans faaliyetlerindeki kapasite ihtiyacını karşılamak amacı ile Türk Reasürans AŞ (Türk Re) kuruldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk Reasürans AŞ'nin kuruluşunda tek hissedar olarak yer aldı. Türk Reasürans AŞ Genel Müdürü Selva Eren "Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın stratejik hedeflerine ulaşması konusunda Türk Re olarak alacağımız sorumluluk ile sürdürülebilir ekonomik büyümeye ve sigorta sektörünün gelişimine katkı sağlayacağız" dedi.

Haber Merkezi AA
Türk Reasürans AŞ kuruldu.
Türk Reasürans AŞ kuruldu.

Türk sigorta sektörünün büyümesine katkı sağlamak ve sigorta piyasasının reasürans faaliyetlerindeki kapasite ihtiyacını karşılamak amacı ile Türk Reasürans AŞ (Türk Re) kuruldu.

  • Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın tek hissedar olarak kuruluşunda yer aldığı Türk Reasürans AŞ, Yeni Ekonomik Program kapsamında, “Ekonomik Dengelenme” ve “Sağlıklı ve Sürdürülebilir Büyüme” hedeflerine sigortacılık sektörü odağında katkı sağlamak, Türkiye’deki yerli reasürans kapasitesini arttırmak ve kaynak verimliliği sağlamak amacı ile faaliyete geçti.

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Türk Re'nin hedefleri

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'nda yapılan düzenleme ile hizmet verecek olan Türk Reasürans AŞ sigorta sektöründeki stratejik hedeflerini, Türkiye’deki yerli reasürans kapasitesini arttırmak, yurt dışına aktarılan reasürans primlerinin yurt içinde kalmasını sağlamak, kamu menfaatlerinin risk yönetimini yapılandırarak gerekli reasürans düzenlenmelerini gerçekleştirmek olarak belirledi.

Doğal afet riskleri havuzunun yönetimi görevini üstlenecek olan Türk Reasürans AŞ’nin maliyet avantajı yaratması ve havuza yerli reasürans kapasitesi sağlaması planlanıyor.

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"Ekonomik büyümeye katkı sağlayacağız"

Bununla birlikte “Ulusal Doğal Afet Modelleme” çalışmaları ile havuzun ek teminatlarla yapılandırılması ve en verimli şekilde kullanımı amaçlanıyor. Ayrıca Türk Reasürans AŞ’nin tarım sigortaları havuzu için yerli reasürans kapasitesinin arttırılmasına katkı sağlaması planlanıyor.

Global bir marka olma hedefi ile yola çıkan ve İstanbul Finans Merkezi’nin gelişimine de katkı sağlayacak Türk Reasürans AŞ’nin kuruluşu ile ilgili açıklamalarda bulunan Türk Reasürans AŞ Genel Müdürü Selva Eren, “Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın stratejik hedeflerine ulaşması konusunda Türk Re olarak alacağımız sorumluluk ile sürdürülebilir ekonomik büyümeye ve sigorta sektörünün gelişimine katkı sağlayacağız. Türk Reasürans piyasası ihtiyaçları doğrultusunda kapasite artışı sağlayacak ve esnek reasürans çözümlerimiz ile sigorta sektörü paydaşlarının aradığı taze kan olacağız.” ifadelerini kullandı.

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Reasürans nedir?

Reasürans; daha önce sigorta ettirilmiş riskin, belirli bir kısmının veya tamamının yeniden sigorta ettirilmesidir. Sigorta şirketleri, teminatını vermiş oldukları risklerin aynı zamana gelmesi olasılığından dolayı hasar ödemelerinde zorlanmamak için reasürans ya da başka bir deyişle mükerrer sigorta yaptırırlar. Bu sayede sigorta şirketleri, üzerinde bulunan riskleri diğer sigorta şirketleriyle paylaşarak güvenli alanda kalabilmektedir.

TDK'ya göre reasürans kelimesinin anlamı ise şöyle; Bir sigorta ortaklığının sigorta ettiği paranın bir bölümünü, olabilecek zarara karşı, başka bir ortaklığa yeniden sigorta ettirmesi işi.

Reasüransa neden gerek duyulur?

Sigorta kapsamına artık hemen hemen her şey girmektedir. Menkul değerlerden, taşınmazlara kadar hatta insan vücudunda ki organlara kadar her şey sigortalanabilmektedir. Durumu böyle olunca bazı risklerin gerçekleşmesi durumunda ciddi sonuçlar doğmaktadır. Reasürans işlemi sayesinde tüm bu riskler bölüştürülmekte ve ortaya çıkan ciddi sonuçlar daha kolay çözülmektedir.
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