Türk seramiği global arenada

İtalya’nın Bologna kentinde düzenlenen Cersaie 2025 Fuarı, Türk seramik sektörünün uluslararası çıkışını gözler önüne serdi. 22-26 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen ve 628 firmanın katıldığı etkinlikte Bien Seramik, BiQ Slab Maxton ve QUA, yeni koleksiyonlarını ve büyük yatırımlarını tanıtarak küresel pazardaki iddialarını ortaya koydu. Grup ayrıca, bu yıl 4’üncü kez Palazzo Re Enzo’da düzenlediği gala gecesiyle misafirlerine, turistik gezilere kapalı olan tarihi sarayda unutulmaz bir deneyim yaşattı.





500 MİLYON $ YATIRIM

Q Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ercan, şirketin kuruluşundan bu yana yapı seramiğine 500 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını ve üretimin tamamının Türkiye’de gerçekleştiğini vurguladı. Ercan, Anadolu’daki 6 fabrikada üretilen ürünlerin 100’den fazla ülkeye ihraç edildiğini ve Aydın Çine’de inşa edilen 10 milyar TL’lik yeni fabrika tamamlandığında üretim kapasitesinde dünya lideri olacaklarını belirtti. Ercan, şöyle devam etti: "Şu anda üretimde dünyanın ilk 5'indeyiz. Sanayi sürekli yatırım ister ve biz hâlâ bu işe aşığız. Üretim yatırımlarımızın tamamı Türkiye’ye, dışarıya sadece satış noktası anlamında yatırım yapıyoruz. Bu sektöre inanıyoruz. Dünyanın en genç tesisleri bizde; sürekli yatırım ve ilgi gerekiyor." Cersaie fuarının dünya çapında büyük müşterileri Türkiye’ye topladığını ve her yıl portföylerine 100 yeni müşteri eklediklerini belirten Ercan, bu tür etkinliklerle Türkiye’nin yapı seramiği ihracat imajını güçlendirmeyi hedeflediklerini ekledi.





İSPANYA VE İTALYA'DAN SONRA ÜÇÜNCÜYÜZ

Bien&Qua&BiQ Slab Maxton İhracat Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem Çakır Suna ise, fuarda stantlarının yoğun ilgi gördüğünü belirtti. Suna, "İtalya'da grev olmasına rağmen geçen seneye kıyasla çok daha fazla ziyaretçi ağırladık. Standımız oldukça kalabalıktı. Bien Seramik, Türkiye seramik ihracatının yaklaşık yüzde 30’unu karşılıyor ve 100’den fazla ülkeye ürün gönderiyor. 2024’te Qua 4,9 milyar TL, Bien 4,7 milyar TL ciro yaptı. 2025’te grup toplamında 20 milyar TL satış ve yüzde 40 ihracat hedefleniyor. İhracatta Qua’da yüzde 42, Bien’de yüzde 17’lik pay planlanıyor. Türk seramikleri, globalde İtalya ve İspanya’nın ardından tercih edilen üretici konumunda" ifadelerini kullandı.





10 HEDEF PAZARDA BÜYÜYECEK

Şirket, sürdürülebilirlik kapsamında suyun yüzde 100'ünü geri dönüştürüyor, Greenguard sertifikalı ürünler üretiyor ve Qua Home ile ev tekstili ve dekoratif ürünleri pazara entegre ediyor. Bien-Qua ürünleri, farklı ebat ve kalınlıklarda, hijyen, dayanıklılık ve fiyat avantajıyla global pazarda özellikle Avrupa, Orta Doğu ve Asya’da tercih ediliyor. Grup, Almanya, İngiltere, Amerika, Fransa ve Irak başta olmak üzere 10 hedef pazarda büyümeyi planlıyor.



