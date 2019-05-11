Türk Telekom’dan Anneler Günü’ne özel gerçek bir hikaye

Türk Telekom’un Ey-Der işbirliği ile gerçekleştirdiği Günışığı projesi kapsamında, aldıkları eğitimler sonrasında, algıladıkları azıcık ışığın peşinde görmeyi, okumayı, yazmayı öğrenen ve daha önce yapamayacakları zannedilen birçok şeyi başaran Günışığı çocukları, desteklerini bir an olsun esirgemeyen annelerinin Anneler Günü’nü kendi yazdıkları mektuplarla kutladı.

Türk Telekom az gören çocukları hayata bağlayan Günışığı projesi kapsamında eğitim alarak görme yetilerini büyük ölçüde geliştiren çocuklardan biri olan Salih’in gerçek hikayesi için Anneler Günü’ne özel film hazırladı.

Filmde izleyici, az gören Salih’in çalışma masasında oturmuş annesine olan duygularını kaleme almasına şahit oluyor. “Benim şu ana kadar yaşadığım bütün zorluklarda, bütün sorunlarda yanımda oldun” diyen Salih’in annesiyle oyunlar oynamasını, arkadaşlarıyla sosyalleşmesini, akranlarıyla birlikte okula gitmesini ve hatta perküsyon çalarak müzisyenliğe adım atmasını ekranlara yansıtan filmde tüm bu başarılarında annesinin hep yanında gururla kendisini izlediği görülüyor.

Günışığı projesi ile yüzlerce çocuğun, küçük bir ışığın rehberliğinde, yaşamı görmesini gerçeğe dönüştüren Türk Telekom Salih’in hikayesinden yola çıkarak hazırladığı filmde "Işığından ilham aldığımız tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun" diyerek tüm annelerin bu özel gününü kutluyor.

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