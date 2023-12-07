Türk Telekom’un 2024 heyecanı

Türkiye’nin en büyük telekom operatörü konumunda bulunan Türk Telekom, yakında süresi dolacak sabit hat imtiyaz sözleşmesini yenilemek için hazırlık yapıyor. Bunun için Bilgi Teknolojileri Kurumu’na (BTK) başvuran Türk Telekom, 2024’ün ilk yarısında bu kritik sürecin tamamlanmasını bekliyor. İstanbul’da düzenlenen sohbet toplantısında sorularımızı cevaplandıran Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, önümüzdeki yılın önemli gündemlerinden biri olacak imtiyaz yenilemede konuyla ilgili merak edilenleri anlattı.

İMTİYAZ YENİLEME İÇİN HAZIRIZ

BTK’ya yaptıkları imtiyaz sözleşmesi yenileme başvurusunun ardından, BTK’nın bir sonraki anlaşmaya dair taslak niteliğinde istediği çerçeve dokümanın hazırlığını yaptıklarını ifade eden Ümit Önal, beklentisini şöyle dile getirdi: “Konuya ilişkin, görüş, öneri ve taleplerimizi bir araya topladığımız çerçeve dokümanı düzenleyici kuruma sunduk. Bu süreç 2024 yılı gündemimizin en öncelikli maddelerinden biri olacak. 2024 yılında bu öncelikli konu üzerinde somut ilerlemeler bekliyoruz.”

SÜRECİN TAMAMLANMASI BEKLENİYOR

25 yıllık bir imtiyaz hakkının tahsisi için öncelikle komunun bir bedel belirlemesi gerektiğini anlatan Önal, “Rakam henüz açıklanmadı. Önümüzdeki yılın ilk altı ayında sürecin tamamlanmasını bekliyoruz. Belirsizlik erken biterse rahatlamış oluruz” dedi. Türkiye’nin fiberleşmesinin ve dijital dönüşümünün tamamlanması adına imtiyazın yenilenmesi büyük önem taşıdığının altını çizen Önal, “Bu çerçevede biz de Türkiye'nin, sektörün ve Türk Telekom'un birlikte kalkınmasını sağlayacak, değer yaratan ve sürdürülebilir bir faaliyet modeli oluşturmak amacıyla bütünsel ve kapsayıcı bir bakış açısıyla hareket ediyoruz” dedi.

TÜRK TELEKOM’UN ALTYAPISI TÜRKİYE’NİN

“Türkiye’nin 81 ilindeki altyapımızı yalnızca abonelerimiz kullansın” anlayışında olmadıklarına dikkat Çeken Ümit Önal, “Nitekim, ‘Sadece merkeze değil herkese’ hizmet anlayışımız bunun en önemli göstergelerinden biri. Bu anlayışımızı sürdürmekle birlikte, ‘Türk Telekom’un altyapısı Türkiye’nin altyapısı’ prensibi ile çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğimizin bir kez daha altını çizmek istiyorum” değerlendirmesinde bulundu.

19 YILDA 20 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Türk Telekom olarak telekomünikasyon şirketi olmanın ötesinde çalışmalar yaptıklarını dile getiren Ümit Önal, şu bilgileri verdi: “Türkiye’de dijital dönüşümün lideri olarak teknoloji üretmenin de ötesinde bir misyonumuz var. Türkiye için yeni ve çok önemli fırsatları da beraberinde getiren Türkiye Yüzyılı, aynı zamanda kalkınmanın, teknolojinin ve dijitalleşmenin de yüzyılı olacak. Türkiye’nin dijitalleşmesi için 2005’ten bugüne 20 milyar dolarlık yatırım yaptık. Ülkemizin gelişimi ve dijitalleşme için kilit nokta olan fiber yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz.”

Fiber kapsama oranı yüzde 94’e yükseldi

Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) raporuna göre; Türkiye’deki 536 bin kilometrelik fiber ağ uzunluğunun 419 bin kilometresi Türk Telekom’a ait. Bu rakamın yılın ilk yarısına ait olduğunu belirten Türk Telekom CEO’su Önal, “Üçüncü çeyrek itibarıyla ise fiber ağ uzunluğumuzu 427 bin km’ye çıkardık. Bugün 32 milyon haneyi kapsayan fiber altyapımızla, fiberin ülkemizdeki kapsama oranını %94’lere çıkardık. Fiberde alınması gereken yolun çok büyük kısmını kat ettik. Bu rakamlardan da anlaşılacağı üzere, Türkiye’yi dijitalleştiren bir kurum varsa o da Türk Telekom’dur” şeklinde konuştu.

111 girişime nakit desteği verdik

Yarını yakalayan teknolojilere verdikleri önemin de altını çizen Önal, “Yeni nesil teknolojileri ve bu teknolojileri besleyen girişim ekosistemini de 10 yılı aşkın süredir destekliyoruz. Girişimcilik daha ülkemizde konuşulmuyorken bu alanın değerini dünya ile eş zamanlı olarak gören ve ilk sahiplenen kurum olarak, milli kalkınma ve ekonomik gelişimde kaldıraç rolü gören bu alana çok değer veriyoruz. PİLOT ile başlayan yolculuğumuz boyunca TT Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kapsamında bugüne kadar 111 girişime toplamda yaklaşık 32 milyon TL nakit desteği sağladık” dedi.

14 ilde 50 şarj istasyonu kurdu

Otomotiv sektöründeki elektrifikasyon dönüşümüne katkı sağlamak amacıyla stratejik bir adım daha attıklarını belirten Önal, “Elektrikli Araç Şarj Ağı projemizi hayata geçirdik. İstanbul, İzmir, Bursa ve Ankara’da 14 lokasyonda olmak üzere toplam 50 adet soket kurulumunu tamamladık” bilgisini verdi.

Ümit Önal

Bu yılki yatırım hedefini yükseltti

Bu yılın ilk dokuz ayına ilişkin karlılıklarının iyi gitmesi nedeniyle yatırım hedeflerini yukarı yönlü revize ettiklerini belirten Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, şu bilgileri verdi: “Yılın ilk dokuz ayında gelirlerimiz geçen yılın aynı dönemine göre %70 artışla 55,6 milyar TL’ye yükseldi. Dokuz aylık net kârımız ise 4,5 milyar TL oldu. Yatırım harcamalarımız yılın ilk dokuz ayında yüzde 78,5 artarak 12,6 milyar TL oldu. Bu yılki yatırım hedefimizi yükselttik ve yaklaşık 19-21 milyar TL aralığında gerçekleşeceğini öngörüyoruz.”

Biz 5G’ye hazırız firmalar da hazır olmalı

Önal, operatörler kadar endüstri kollarının da altyapılarıyla 5G teknolojilerine hazır olması gerektiğini vurguladı. 5G konusundaki fikirlerinin net olduğunu vurgulayan Önal, şöyle devam etti: “Hedefimiz 5G’ye olabildiğince yerli unsurlara geçerek ülkemizin bu teknolojiyi sadece kullanan değil etrafına da kullandıran bir güç olmasını sağlamak. Bu konuda birçok yerli firma ile iş birliklerimiz var. 5G için gerekli olan teknolojide dışa bağımlılığı azaltacak her tür çalışmayı milli görev olarak görüyoruz.”







