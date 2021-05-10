Türk turizmi yeni sezona hazırlanıyor: 152 kriterle maksimum güvenlik

Tatil beldelerinde alınan önlemlerle geçtiğimiz yıl pandemiye rağmen turizm sezonunu başarıyla kapatan Türkiye, bu yıl koronavirüs tedbirlerini daha da arttırdı. Turizm ve Sağlık Bakanlıkları iş birliğinde yapılan çalışmalarla güvenli turizm programına ek tedbirler getirildi. Geçen yıl 136 olan kriter sayısı 152’ye yükseltilerek güvenlik arttırıldı.

KÜÇÜK OTELLERE DE SERTİFİKA PROGRAMINDA

Koronavirüse karşı sertifika programına küçük oteller de eklendi, güvenli otel sayısı yatak oranı 15’e kadar düşürülerek genişletildi. Yüzde 26’yı aşan aşılama oranının yanı sıra mayıs ayı sonuna kadar turizm sektörü çalışanlarının öncelikli olarak aşılamaları tamamlanacak. Bu yıl turizm sektöründe geçen sene yakalanan başarı oranının daha da artması bekleniyor. Türkiye, tam kapanmanın ardından 17 Mayıs’a kadar vaka oranlarında kaydedilmesi istenen hızlı düşüşün turizm sektörüne olumlu yansımalarını bekliyor.

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ALMANYA İLE TEMASLAR HIZLANDI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği Almanya ziyaretinde turizm sezonu önemli gündem başlıkları arasındaydı. Türkiye’nin sorumluluğu üstlenerek yaz aylarında mümkün olduğunca çok tatilin yapılabilmesi arzusunu muhataplara iletildi. Almanya da vatandaşlarının Türkiye’nin popüler tatil beldelerinde güvenli bir tatil geçirmelerini sağlamak üzere geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye ile iş birliği yapmaya hazırlanıyor.

GÜVENLİ TURİZM BAŞARILI OLDU

Türkiye, geçtiğimiz yıl 1.2 milyon Alman turisti güvenle ağırlamıştı. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass da Alman tarafının geçen yıl Türkiye ile “başarıyla uygulanan” turizm konseptleri üzerinde çalışmaya devam etmek istediği mesajını verdi. Turizm sezonunun açılmasına kısa süre kala, iki ülke arasında temaslar hızlandı. Türkiye ile Almanya turizm konusunda başarıyla uygulanan iş birliği, diğer Avrupa ülkelerine de model oldu. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Avrupa’dan birçok ülkenin bu iş birliği modeli konusunda kendilerinden bilgi aldığını kaydetti.

KORONAVİRÜS 17 Mayıs’tan sonra kademeli normalleşme