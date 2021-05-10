Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Türk turizmi yeni sezona hazırlanıyor 152 kriterle maksimum güvenlik
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türk turizmi yeni sezona hazırlanıyor: 152 kriterle maksimum güvenlik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği Almanya ziyaretinde öncelikli gündem maddelerinden biri turizm oldu. Koronavirüse karşı geçtiğimiz yıl başarıyla uygulanan turizm konseptleri üzerinde çalışmalar hızlandırıldı.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Türk turizmi yeni sezona hazırlanıyor: 152 kriterle maksimum güvenlik
Arşiv

Tatil beldelerinde alınan önlemlerle geçtiğimiz yıl pandemiye rağmen turizm sezonunu başarıyla kapatan Türkiye, bu yıl koronavirüs tedbirlerini daha da arttırdı. Turizm ve Sağlık Bakanlıkları iş birliğinde yapılan çalışmalarla güvenli turizm programına ek tedbirler getirildi. Geçen yıl 136 olan kriter sayısı 152’ye yükseltilerek güvenlik arttırıldı.

KÜÇÜK OTELLERE DE SERTİFİKA PROGRAMINDA

Koronavirüse karşı sertifika programına küçük oteller de eklendi, güvenli otel sayısı yatak oranı 15’e kadar düşürülerek genişletildi. Yüzde 26’yı aşan aşılama oranının yanı sıra mayıs ayı sonuna kadar turizm sektörü çalışanlarının öncelikli olarak aşılamaları tamamlanacak. Bu yıl turizm sektöründe geçen sene yakalanan başarı oranının daha da artması bekleniyor. Türkiye, tam kapanmanın ardından 17 Mayıs’a kadar vaka oranlarında kaydedilmesi istenen hızlı düşüşün turizm sektörüne olumlu yansımalarını bekliyor.

ALMANYA İLE TEMASLAR HIZLANDI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği Almanya ziyaretinde turizm sezonu önemli gündem başlıkları arasındaydı. Türkiye’nin sorumluluğu üstlenerek yaz aylarında mümkün olduğunca çok tatilin yapılabilmesi arzusunu muhataplara iletildi. Almanya da vatandaşlarının Türkiye’nin popüler tatil beldelerinde güvenli bir tatil geçirmelerini sağlamak üzere geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye ile iş birliği yapmaya hazırlanıyor.

GÜVENLİ TURİZM BAŞARILI OLDU

Türkiye, geçtiğimiz yıl 1.2 milyon Alman turisti güvenle ağırlamıştı. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass da Alman tarafının geçen yıl Türkiye ile “başarıyla uygulanan” turizm konseptleri üzerinde çalışmaya devam etmek istediği mesajını verdi. Turizm sezonunun açılmasına kısa süre kala, iki ülke arasında temaslar hızlandı. Türkiye ile Almanya turizm konusunda başarıyla uygulanan iş birliği, diğer Avrupa ülkelerine de model oldu. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Avrupa’dan birçok ülkenin bu iş birliği modeli konusunda kendilerinden bilgi aldığını kaydetti.

17 Mayıs’tan sonra kademeli normalleşme
KORONAVİRÜS
17 Mayıs’tan sonra kademeli normalleşme

AB'den Pfizer aşısına yatırım: 1,8 milyar dozluk anlaşma
KORONAVİRÜS
AB'den Pfizer aşısına yatırım: 1,8 milyar dozluk anlaşma
Abone Ol Google News
Yüzlerce kişi tek ses tek yürek

Yüzlerce kişi tek ses tek yürek

"Kudüs Filistin'in ebedi başkentidir!"
Süper Lige hoş geldiniz

Süper Lig'e hoş geldiniz

​GZT Giresunspor ve Adana Demirspor, Süper Lig'de.
BM, Filistin için acil toplanıyor

BM, Filistin için
acil toplanıyor

​İsrail'in artan saldırıları üzerine yarın toplanacak.
Tuzlaspor-Giresunspor <br>maçında olay kararlar

Tuzlaspor-Giresunspor
maçında olay kararlar

Zirveyi ilgilendiren mücadelede hakemin kararları tartışma çıkardı.
Kupa finali <br>seyircili oynanacak

Kupa finali
seyircili oynanacak

​TFF beklenen açıklamayı resmen duyurdu.
Hac ibadetine <br>özel önlem

Hac ibadetine
özel önlem

Suudi Arabistan, listeyi ilerleyen günlerde açıklayacak.

Sayılar hızla düşüyor

Sayılar hızla düşüyor

​Bakanlık, kritik tabloyu açıkladı.

Skandal üstüne skandal

Skandal üstüne skandal

​Başka oyuncunun formasıyla oynadı.

Film gibi!

Film gibi!

​Afganistan'dan yürüyerek Osmaniye'ye geldi kardeşi ile kavuştu.
İsrail sansürü

İsrail sansürü

​Facebook, Twitter ve Instagram, İsrail ile aş zamanlı hareket etti.
İngiltere'de <br>ezan sesi yankılandı

İngiltere'de
ezan sesi yankılandı

​Akşam ezanı sonrası dualar edilerek oruçlar açıldı.
Metina'da süpürme

Metina'da süpürme

​Komandolar bir günde 16 teröristi öldürdü.

​Almanya'da Türk vatandaşına polis şiddeti

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.