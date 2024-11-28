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Türk yatırımcının yeni rotası Karadağ

Türk yatırımcının yeni rotası Karadağ

Orhan Orhun Ünal
04:0028/11/2024, Perşembe
G: 28/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Balkanlar'ın yükselen ekonomik değeri Karadağ, şirketlerin radarına girdi. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren 10 binden fazla firma sayesinde Türk yatırımcılar, Rus ve Ukraynalıların ardından 3’üncü sıraya yükseldi. Yılda 6 milyonu bulan ziyaretçi sayısıyla dikkat çeken Karadağ, turizm alanında da fırsatlar sunuyor. Son olarak PMTR Grup, Bar şehrinde 36 milyon avroluk otel ve konut projesine imza attı.

Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde Avrupa Birliği’ne girmesine kesin gözüyle bakılan Karadağ Türk iş dünyasının radarına girdi. Turizmden gayrimenkule, teknolojiden altyapı hizmetlerine kadar farklı sektörler için önemli fırsatlar sunan ülkede, Türkiye en büyük üçüncü yatırımcı ülke konumuna yükseldi. Karadağ’ı Balkanlar'ın yükselen ekonomik değeri olarak tanımlayan Türkiye’nin Podgoritsa Büyükelçisi Barış Kalkavan, devam eden projelerle beraber ülkemizin liderliğe oynadığını kaydetti.


Barış Kalkavan

10 BİNDEN FAZLA ŞİRKETİMİZ AKTİF DURUMDA

Karadağ’da farklı sektörlerde 10 binin üzerinde kayıtlı Türk firması bulunduğunu kaydeden Kalkavan, "Şirketlerimizin yıllık cirosu 85 milyon avro civarında. Bu, ülke için çok büyük bir rakam” dedi. Girişimcilerimizin işlerini daha etkin ve verimli sürdürebilmeleri amacıyla Karadağ’da Türk Ticaret Odası’nı (TURKCHAM) kurduklarını aktaran Kalkavan, herhangi bir sorun olduğunda devreye girip destek verdiklerini belirtti. Karadağ’ın coğrafi açıdan stratejik önemine değinen Barış Kalkavan, "Ülkenin en önemli limanı olan Bar Limanı'nı 14 ayrı ülke kullanıyor. Ticari olarak yoğun. AB üyeliğinden sonra şimdiki fırsatlar kalmayacak. O nedenle hızlı olmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.


1,3 MİLYAR TL’LİK TURİZM TESİSİ

Schengen sorunu nedeniyle Türklerin en çok tercih ettiği ülkelerin başında Karadağ geliyor. Budva ve Kotor gibi popüler destinasyonların bulunduğu ülkeyi yılda 6 milyon kadar turist ziyaret ediyor. Karadağ’daki turizm sektörü ise henüz gelişim aşamasında. Bunun farkında olan Türk firmaları da, bölgede yeni projeler geliştiriyor. Bar şehrine ilk Türk yatırımını hayata geçiren PMTR Grup ise önemli bir iş birliğine imza attı. Kente 36 milyon avroluk (yaklaşık 1.3 milyar TL) yatırım yaptıklarını açıklayan PMTR Grup Başkanı Şemsettin Aydın, otel ve konuttan oluşan proje için dünya çapında faaliyet gösteren Wyndham Otelleri'yle anlaşmaya vardıklarını söyledi.


Şemsettin Aydın

PROJE 2026'YA YETİŞECEK

Karadağ gibi küçük bir bölgeye yıllık 6 milyonu bulan bir ziyaretçi akını olduğunun altını çizen Şemsettin Aydın “Bu proje için Türkiye’den 10 milyon avroluk (400 milyon TL) ithalat yaparak Türkiye ekonomisine de katkı sunacağız. 2026’da tamamlanacak tesis, yatırımcısına 10 yıl gibi kısa bir sürede getiri sağlayacak” dedi. Karadağ’a en çok Rus ve Ukraynalıların yatırım yaptığını anlatan Aydın, “Bunu Türkler ve Almanlar takip ediyor. Amerikalılar da keşfetmeye başladı” diye konuştu.


HALK EVİNİ KİRALAYIP ÇADIRDA YATIYOR

Bar şehrinde konuştuğumuz yerel esnaf, turizmin gelişiminden memnun. Bölge halkının aktardığına göre, otel kapasitesi yetersiz olduğu için yaz aylarında evler ve hatta arabalar kiraya veriliyor. Yüksek sezonda bir yatağın bile 10 avrodan kiralandığını öğreniyoruz. Öyle ki bu dönemde, halkın önemli bölümü gelir için evinin bahçesine çadır kurup, orada uyuyor. Karadağlılar, günlük kiralamalardan aylık kazançlarının çok üzerinde gelir elde ediyor. Sadece bu örnek bile ülkedeki turizm potansiyelini ortaya koyuyor.




#yatırım
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