Türk zırhlısı Avrupa'nın kapısını açtı

Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticilerinden Nurol Makina'nın zırhlı araçlarını seçen ülkelere bir yenisi eklendi. Bir süredir ordusunun teknolojik olanaklarını artırmak ve Sovyetler Birliği dönemindeki araç ve teçhizatları Batı sistemleriyle değiştirmek için faaliyetler yürüten Macaristan, tercihini Ejder Yalçın'dan yana kullandı.

Macaristan, güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için Ejder Yalçın'ı tercih eden dünyadaki 6'ncı, Avrupa Birliği'ndeki ilk ülke oldu.



Ejder Yalçın, mayıs ayında Macaristan Savunma Kuvvetlerinin, envanterindeki ve tedarik sürecindeki araçları sergilediği "Ulusal Savunma Günü" etkinliklerine, Yörük 4x4 hafif zırhlı aracı ile katıldı.

Son olarak iç güvenlik birimlerinin tanıtımına yönelik etkinliğe davet edilen Ejder Yalçın, Budapeşte sokaklarında dolaşan araç konvoyunda boy gösterdi.

AA Ordusunun teknolojik olanaklarını artırmak için bir süredir arayışta olan Macaristan, zırhlı muharebe aracı Ejder Yalçın'ı tercih etti.

Yüksek koruma ve harekat kabiliyeti

Ejder Yalçın, askeri birlikler ile güvenlik güçlerinin meskun mahal ve kırsal alanlar dahil her türlü bölge ve arazi şartlarında harekat ihtiyaçlarına cevap vermek üzere geliştirildi. Yüksek koruma ve hareket kabiliyetlerine sahip araç, harekat sahasında kendini kanıtlamış özgün bir platform olarak görev yapıyor.

Türkiye'de de güvenlik güçlerinin envanterinde yer alan Ejder Yalçın'ın farklı görevler için geliştirilmiş konfigürasyonları bulunuyor.

AA Macaristan, güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için Ejder Yalçın'ı tercih eden dünyadaki 6'ncı, Avrupa Birliği'ndeki ilk ülke oldu.

Koruma seviyesi, mobilite ve faydalı yük taşıma kapasitesiyle sınıfının lideri konumunda bulunan Ejder Yalçın'ın 10'dan fazla konfigürasyonu arasında Patlayıcı İmha Aracı, Hava Savunma Aracı, Komuta-Kontrol Aracı, Muharebe Aracı, KBRN Keşif Aracı, Personel Taşıyıcı, Mayın/El Yapımı Patlayıcı Tespit-İmha Aracı, Zırhlı Ambulans ve Sınır Gözetleme ve Güvenlik Aracı yer alıyor.

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