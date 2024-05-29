Turkcell'den 30. yıla güçlü başlangıç

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, 2024'ün ilk çeyreğini güçlü finansal ve operasyonel sonuçlarla tamamladıklarını, teknolojiye yaptıkları yatırımlar ve müşteri odaklı stratejileriyle pazardaki güçlü konumunu devam ettirdiklerini bildirdi. Grup gelirleri; yıllık bazda yüzde 11,8 artışla 30,8 milyar TL'ye, FAVÖK yüzde 23,2 yükselişle 12,8 milyar TL'ye yükseldi. FAVÖK marjı 3,8 yüzde puan artış ile yüzde 41,4 olarak gerçekleşti.

Net kâr ise ilk çeyrekte 2,6 milyar TL'ye ulaştı.

TEKNOLOJİ YATIRIMLARINA DEVAM

30'uncu yılını kutlayan şirket, 2024 yılının ilk çeyreğinde güçlü büyüme kaydetti. Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, "Türkiye'nin dijital dönüşümünün öncüsü olarak 30. yılımıza ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şimdi teknolojik yeteneklerimize odaklanarak, Türkiye'nin dijital dönüşümünde liderliğimizi perçinleyeceğimiz bir döneme giriyoruz. 2024'ün ilk çeyreğini güçlü finansal ve operasyonel sonuçlarla tamamladık. Teknolojiye yaptığımız yatırımlar ve müşteri odaklı stratejilerimizle pazardaki güçlü konumumuzu devam ettirdik" ifadelerini kullandı.

1 YILDA 1,7 MİLYON FATURALI ABONE

Bu dönemde, 472 bin mobil faturalı net abone kazanımı gerçekleştirdiklerinin bilgisini paylaşan Koç, "Sabit genişbant segmentinde de özellikle fiber aboneliklerdeki büyümemiz devam ediyor. Müşterilerimize sunduğumuz değer odaklı hizmetler ve yenilikçi çözümlerle pazardaki lider konumumuzu koruyoruz" dedi. Verilen bilgiye göre, Turkcell'in operasyonel performansı özellikle mobil taraftaki kazanımlarla yıla güçlü başladı. Şirketin son 1 yıldaki faturalı abone kazanımı net 1,7 milyonu aştı. Toplam abone sayısı ise 42,8 milyona ulaştı.

DİJİTAL SERVİS GELİRİNDE %32 ARTIŞ

Turkcell, sabit genişbant segmentinde fiber abone odağına da devam etti. Yüksek hızlı ve kaliteli fiber hizmetlere olan talep ile net 48 bin fiber abone kazanırken, fiber abone bazı 2,3 milyonu aştı. Toplam sabit abone bazı 3,1 milyonu aşarken, bu çeyrekte sabit abone kayıp oranı 2007'den bu yana en düşük seviye olan yüzde 1,3 olarak gerçekleşti. Turkcell markası altında sunulan dijital servislerin tekil gelirleri ilk çeyrekte yüzde 32 büyüyerek 1,6 milyar TL seviyesine ulaştı. Dijital servisleri kullanan tekil ücretli abone sayısı ise 5,5 milyon olarak gerçekleşti.







