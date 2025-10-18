Türkiye 5G’yi Turkcell gücüyle yaşayacak

Türkiye’nin dijitalleşme yolculuğu için tarihi bir eşik olan 5G yetkilendirme ihalesi sonucunda, Turkcell lider operatör oldu. Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, şirketin 5G vizyonunu ve hazırlıklarını paylaştığı basın toplantısında, "2016’da çıktığımız 5G yolculuğumuzda çok anlamlı bir günü yaşıyoruz. 5G ihalesinde en güçlü kapsama ve frekans bantlarını aldık. Üretimden eğitime, ulaşımdan sağlığa kadar, her alanda yeni bir çağın eşiğindeyiz. Şirket olarak bu teknolojiyi ülkemizin dört bir yanına taşıyacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. En hızlı, en güçlü ve en kapsamlı 5G’yi ülkemize sunmak için hazırız. Türkiye, 5G deneyimini Turkcell gücünde yaşayacak" dedi.

SEKTÖRLERDE ÖNEMLİ DÖNÜŞÜM

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, Türkiye’nin dijital ekonomisinde yeni bir sayfa açıldığını belirterek, "2016’da başladığımız 5G yolculuğunda bugün çok anlamlı bir gün yaşıyoruz. 5G yalnızca internet hızını artırmayacak; üretimden sağlığa, eğitimden ulaşıma kadar her sektörde iş yapış biçimlerini kökten değiştirecek" dedi. Koç, 5G’nin getireceği yüksek hız, düşük gecikme ve yüksek kapasitenin, Türkiye’yi dijital dönüşümde bölgesel lider konumuna taşıyacağını vurguladı.

1,2 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Turkcell’in 5G yetkilendirme ihalesinde en geniş frekans bandını alarak önemli bir adım attığını hatırlatan Koç, “1 milyar 224 milyon dolarlık yatırım karşılığında teknik olarak satın alınabilecek tüm bantlara sahip olduk. Bu, Türkiye’nin dijital geleceğini şekillendirecek stratejik bir hamle. En hızlı, en güçlü ve en kapsayıcı 5G deneyimini ülkemize biz sunacağız” ifadelerini kullandı. Koç, 5G teknolojisinin sadece iletişim değil, aynı zamanda verimlilik, enerji tasarrufu ve sürdürülebilirlik anlamında da büyük fark oluşturacağını söyledi.

Öncü ülkelerden biri olacağız

Turkcell’in bugüne kadar Türkiye’nin dijital altyapısına 30 milyar dolar yatırım yaptığını hatırlatan Ali Taha Koç, 5G’nin ekonomiye büyük katkı sağlayacağını ifade etti. Koç, “Bu teknolojiyle birlikte sanayi daha verimli, şehirler daha akıllı, sağlık hizmetleri daha erişilebilir hale gelecek. Türkiye 5G’yi Turkcell gücünde yaşayacak; dijital ekonomide küresel rekabetin öncü ülkeleri arasında yerimizi alacağız. Yatırımlara da devam edeceğiz” diye konuştu.







