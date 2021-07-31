Türkiye Bankalar Birliği’nden çok önemli 2 açıklama

Yapılan bu toplantıda ; yangının yol açtığı tahribat nedeniyle, ödeme güçleri olumsuz etkilenen banka müşterilerinin bankalara olan borçlarının ödenmesinde ve/veya kendilerine finansman olanakları sağlanmasında gerekli kolaylıkların gösterilmesi hususunda Üyelere tavsiyede bulunulmasına; mücbir halin yaşandığı mahalde ikametgahı/işyeri adresi veya şubede hesabı bulunan müşterilerin kredi risk, kredi ödeme, senet ve çek işlemlerine ilişkin bildirimlerinin, Risk Merkezi mücbir hal düzenlemesi çerçevesinde yapılması hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi için Risk Merkezi Üyelerinin bilgilendirilmesine karar verildi. Ayrıca felaketten etkilendiklerini düzenlemelere uygun olarak belgeleyen banka müşterilerinin taleplerini bankalara iletmeleri hususunda üye kuruluşların kamuoyuna bilgi verilmesi istenmiştir.

Ortak varlığımız ormanlarımıza sahip çıkıyoruz.

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Yine yapılan bu toplantıda; ortak varlıklarımız olan ormanlarımızın yeniden kazanılması amacıyla yapılacak ağaçlandırma çalışmalarında kullanılmak üzere Türkiye Bankalar Birliği üyelerinden her bir çalışanı için 5 fidan olacak şekilde, adedi 10 TL’den 10 milyon TL tutarında yaklaşık 1 milyon adet fidan bağışta bulunmasına karar verildi.