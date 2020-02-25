Ekonomi Türkiye e-ticarete ne kadar hazır?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye e-ticarete ne kadar hazır?

Uluslararası Dijital Girişimciler Derneği (UDGD), 2020 yılının üye tanışma programında dijital dünyadaki son gelişmeleri ve 4 trilyon dolara ulaşan e-ticareti değerlendirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Uluslararası Dijital Girişimciler Derneği
​Uluslararası Dijital Girişimciler Derneği

Dünyadaki perakende satış sektörünün toplam satış hacmi 25 trilyon dolar. Bu meblağın 2.5 trilyon doları online veya mobil satış üzerinden gerçekleşiyor. E-ticaretin küresel perakende satışlarındaki payı 2011’de %3.6 iken bu oran 2017 yılında %10’u geçti.

2018 yılında kurulan ve “Güçlü İletişim, Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilir Gelişim” mottosu ile yola çıkan Uluslararası Dijital Girişimciler Derneği, Başkan Dr. Faik Tanrıkulu öncülüğünde düzenlenen 2020 yılının ilk tanışma toplantısında Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ve Desnet CEO’su Ömer Ekinci’yi üyeleri ile buluşturdu.

  • Toplantıda Türkiye’de gelişen e-ticaret süreci değerlendirildi. Konu ile ilgili olarak UDGD Başkan Vekili, Ahmet M.Çalmuk; gelişen e-ticaret sürecine dezavantajlı grupların dahil edilmesi noktasında başta sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin çalışmalara daha ağırlık vermesi gerektiğini vurguladı.
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