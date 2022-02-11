Ekonomi Dev paket açıklanacak Ekonomide gözler Bakan Nebatinin yarın yapacağı açıklamalara odaklandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dev paket açıklanacak: Ekonomide gözler Bakan Nebati'nin yarın yapacağı açıklamalara odaklandı

Ekonomide gözler Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından "Türkiye Ekonomi Modeli" çerçevesinde yarın açıklanacak destek, tedbir ve teşvik paketine odaklandı. Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren "KDV oranlarında sürdürülen sadeleşme çalışmalarında uygulamaya geçilmesi konut üreticisi müteahhitler için olumlu olacaktır"dedi. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ise "Fiyat artışlarının önüne geçmek için alınacak tedbirlerin, ticaretin canlanmasına katkı sağlamasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Türkiye Ekonomi Modeli Nedir: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Ne Açıklayacak? Ekonomide Teşvik ve Destek Paketi
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yarın açıklama yapacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Türkiye Ekonomi Modeli" çerçevesinde, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları, piyasadaki çatı kuruluşlar, kamu ve özel banka temsilcilerinin katılımıyla yarın İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştireceği toplantıda bir dizi tedbir ve destek açıklayacak.

Programda, fiyat artışlarıyla mücadele başta olmak üzere, üretim ve ihracat öncelikli destek, tedbir ve teşvik paketinin yanı sıra, Kredi Garanti Fonu (KGF) aracılığıyla işletmelere ve ihracatçılara yönelik finansman destek paketi de duyurulacak.

Nebati, başta emtia fiyatlarındaki artışlarla son dönemde küresel bir sorun haline gelen enflasyon karşısında kapsamlı bir yol haritasına ilişkin bilgi verecek.

  • Piyasanın merakla beklediği toplantıda açıklanacak tedbir ve desteklerin, özellikle son dönemde yaşanan fiyat artışlarının olumsuz etkilerini azaltmada faydalı olması öngörülüyor.

Altında 'Ayşe Teyze' modeli: Beş bin ton altın ekonomiye kazandırılacak, son aşamaya gelindi
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Yastık altında 5 bin ton olduğu tahmin edilen altının ekonomiye kazandırılmasına yönelik model cumartesi günü açıklanacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın çalışmasında son aşamaya gelindi.
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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, fiyat artışlarına karşı tedbirler, yastık altı altınların finansal sisteme entegrasyonu ve KGF desteğini içeren paketi cumartesi günü açıklayacak.<br><br>Nebati’nin açıklayacağı sistemin; vatandaş kaç gram altın getirirse buna karşılık bir sertifika verilmesi, istenildiğinde geri alınmasına imkân sağlayacak bir sistem olması bekleniyor.
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Yeni modelde Ayşe teyze altınıyla birlikte kuyumcuya ya da Darphane’ye giderek sertifika alacak. Alım, satım farkından kurtulurken, kâr payı da alacak. Altınını istediği tarihte sertifikasıyla geri alabilecek.
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250-350 MİLYAR DOLARLIK ALTIN<br><br>Ekonomi yönetiminin bir süredir yürüttüğü yastık altındaki altının ekonomiye kazandırılmasına yönelik modele ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Nebati Londra’da açıklamalarda bulundu. Ekonomi politikalarında uzun vadeli istikrarın önemine değinen Bakan Nebati, kendileri açısından önemli olanın döviz kurlarının stabil bir şekilde devam etmesi olduğunu söyledi. <br>
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Türkiye’de finansal piyasalara ilişkin önemli bir paketin açıklanacağını kaydeden Nebati, bu paketle birlikte yastık altındaki altının sisteme sokulacağını ifade etti.
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Yastık altında 5 bin ton Altın olduğunun tahmin edildiğini söyleyen Nebati, “Bunun da karşılığı 250-350 milyar dolar. Bunun belli bir miktarı, Merkez Bankası’na destek olacak ve döviz ihtiyacını giderecek. Ama en önemlisi, modelimizin esasını teşkil eden Türk lirasının özendirilmesi noktasında katkı sağlayacak bir enstrüman dahil edildi” dedi.
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Hürriyet’in edindiği bilgiye göre, yastık altındaki altın ekonomiye şu adımlarla kazandırılacak:<br><br>
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10 ADIMDA SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?<br><br>1- Cumartesi günü paketin açıklanmasının ardından sisteme ilişkin öncelikle mevzuatın yayınlanması gerekecek. Tebliğlerin Resmi Gazete’de yayımlanması ile sistem de hayata geçmiş olacak. <br>
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2- Ayşe teyze evindeki küçük altınını ya da bileziğini akredite edilmiş kuyumcuya götürecek.
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3- Kaç gram getirdiyse o kadarlık kısmı saf altına dönüştürülecek. Yani 14 ayar getirdiyse 14 ayar, 22 ayar getirdiyse 22 ayarda dönüştürülen altın için o kadar sertikifa verilecek.
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4- Ayşe teyze eğer 18 gramlık Bilezik götürdüyse yine bu kadarlık sertifika verilecek.
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SERTİFİKALI KUYUMCU<br><br>5- Ayşe teyze altınını kuyumcuya ya da Darphane’ye teslim edebilecek. Daha önce altının sisteme dahil edilmesi çalışmaları çerevesinde anlaşma yapılan kuyumcu sayısı artırılacak. 150 civarında olan kuyumcu sayısının bin 500’e kadar çıkarılmasının hedeflendiği belirtiliyor. Sistemde bazı bankaların da kuyumcu gibi çalışacağı bir platform kurulacağı ifade ediliyor.
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6- Altın için getirilen sisteme pırlanta gibi değerli taşların da dahil olabileceği dile getiriliyor.
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NAKİTE ÇEVRİLEBİLECEK<br><br>7- Ayşe teyze elindeki sertifikayı istediği zaman gidip TL’ye çevirebilecek. Verilecek sertifika likit olma özelliğini taşıyacağı için istediği anda bozdurulabilecek. Düşük fiyattan da altınını satmaktan kurtulmuş olacak.
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8- Alım satım arasında fark oluşan bilezik gibi işlenmiş altınlarda ise yüzde 20-30 arasında değişen komisyondan kurtulmuş olacak.
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. 9- Sistemden çıkıp altınını geri almak isteyene altın olarak da geri alabilme imkânı sağlanacağı kaydediliyor.
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10- Ayrıca sisteme dahil olduğu için bir kâr payı da verileceği belirtiliyor.
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KUR KORUMALI MEVDUAT 312 MİLYAR TL’Yİ AŞTI<br><br>Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Londra’da düzenlediği toplantıda, kur korumalı mevduatın bireysel yatırımcılarla başladığını hatırlatarak, daha sonra tüzel yatırımcıları kattıklarını anlattı. Nebati şöyle devam etti: “Şu anda 10 milyar dolar civarına gelen bir döviz, toplamda da dün itibariyle 312 milyar lirayı aşan ciddi bir mevduat oluşmuş durumda. İlk günlerde toplam mevduat içerisinde yüzde 10’larla başlarken, şimdi rakam yüzde 45’ler seviyesine ulaşmış durumda.”<br><br><br>
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Altında 'Ayşe Teyze' modeli: Beş bin ton altın ekonomiye kazandırılacak, son aşamaya gelindi
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıkladığı yaklaşık 5 bin ton altının yastık altından çıkarılıp ekonomiye kazandırılmasını sağlayacak modelde son aşamaya gelindi. Yeni modelde Ayşe teyze altınıyla birlikte kuyumcuya ya da Darphane'ye giderek sertifika alacak. Alım, satım farkından kurtulurken, kâr payına da hak kazanacak. Altınını istediği tarihte sertifikasıyla geri alabilecek.

"KDV sadeleştirmesinin uygulanması olumlu olur"

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren Bakan Nebati tarafından açıklanacak destek ve tedbir paketine yönelik beklentilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

İnşaat sektörünün ana girdilerinde maliyet artışlarının sürmesinden endişe ettiklerini belirten Eren, kamu ile iş yapan müteahhitlere yönelik, yakın zamanda yasalaşan fiyat farkı düzenlemesinin beklentileri karşılamadığını söyledi.

Eren, çıkarılacak ilgili kararnamede ilave fiyat farkı ödemesinde uygulanacak katsayıların, müteahhitlerin zararlarını kısmen de olsa karşılayabilecek oranda olmasının hayati önem taşıdığına dikkati çekerek, aksi halde bu yıl yeni bir fiyat farkı düzenlemesi ihtiyacının ortaya çıkacağını dile getirdi.

Sektörün, doğrudan ve dolaylı alt sektörlerde istihdamı da olumsuz etkileyecek sorunlarla karşı karşıya olduğunu ifade eden Eren, "KDV oranlarında sürdürülen sadeleştirme çalışmalarında uygulamaya geçilmesi ise konut üreticisi müteahhitler için olumlu olacaktır. Öte yandan onlar da yüksek maliyet artışlarının büyük baskısı altındadır." dedi.

"Ticaretin canlanmasına katkı sağlayacak"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, son dönemde yaşanan fiyat artışlarından hem tüketicilerin hem de ticari sektörlerin olumsuz etkilendiğini vurguladı.

Bakan Nebati'nin başta fiyat artışlarıyla mücadele olmak üzere, üretim ve ihracat öncelikli açıklayacağı destek, tedbir ve teşvik paketini iş dünyası olarak umut ve heyecanla beklediklerini dile getiren Baran, "Fiyat artışlarının önüne geçmek için alınacak tedbirlerin, ticaretin canlanmasına katkı sağlamasını bekliyoruz. Paket kapsamında ihracatçılara ve işletmelere yönelik KGF aracılığıyla destek sağlanacak olmasını da olumlu karşılıyoruz." diye konuştu.

Baran, "Türkiye Ekonomi Modeli" çerçevesinde İstanbul'da gerçekleşecek tanıtım toplantısına katılacağını da sözlerine ekledi.

Yastık altındaki 5 bin ton altın için Bakan'dan açıklama: Önemli bir paket açıklayacağız
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Yastık altındaki 5 bin ton altın için Bakan'dan açıklama: Önemli bir paket açıklayacağız

"Dövizde kalıcı istikrarı sağlayacak destekler bekliyoruz"

Ostim Sanayici ve İş İnsanları Derneği (OSİAD) Başkanı Süleyman Ekinci de dövizdeki dalgalanmanın sanayicileri tedirgin ettiğini belirterek, "Dövizde kalıcı istikrarı sağlayacak, sanayicilerin üretim ve yatırım iştahını artıracak teşvik ve destek paketlerini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

İş dünyasının, makul düzeyde, piyasanın çok üzerinde olmayan fiyatlarla finansmana erişiminin önemli olduğunu dile getiren Ekinci, bununla ilgili destek paketi beklentisi içinde olduklarını kaydetti.

Ekinci, tüm dünyada artan enerji fiyatlarının Türkiye'de de sanayicileri zorladığına dikkati çekerek, enerji fiyatlarında iyileştirme talep etti.

KDV'de sadeleştirme çalışmalarına değinen Ekinci, ödenebilir ve tabana yayılabilir vergi uygulamalarının önemli olduğunu bildirdi.

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