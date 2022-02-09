Yastık altındaki 5 bin ton altın için Bakan'dan açıklama: Önemli bir paket açıklayacağız

İngiltere’nin başkenti Londra’da dün ve önceki gün bankacı ve yatırımcıların üst düzey yöneticileriyle bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kur korumalı mevduatın ardından yastık altındaki altınlara yönelik gündeme gelen pakete ilişkin de konuştu.

Kur korumalı mevduatta ''Şu anda 10 milyar dolar civarına gelen bir döviz, toplamda da dün itibariyle 312 milyar lirayı aşan ciddi bir mevduat oluşmuş durumda.'' diyen Bakan Nebati, gelecek dönemde Türkiye’de finansal piyasalara ilişkin önemli bir paketin açıklanacağını belirterek sözlerine şöyle devam etti:

5 BİN TON ALTIN SİSTEME SOKULACAK

“Bu paketle beraber bir tarafı yastık altındaki altını sisteme sokmuş olacağız ki 5 bin ton civarında bir altın olduğu tahmin ediliyor. Bunun da karşılığı 250-350 milyar dolar. Bunun belli bir miktarı, Merkez Bankasına destek olacak ve döviz ihtiyacını giderecek. Ama en önemlisi, modelimizin esasını teşkil eden Türk lirasının özendirilmesi noktasında katkı sağlayacak bir enstrüman dahil edildi.”

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