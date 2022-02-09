Ekonomi Yastık altındaki 5 bin ton altın için Bakandan açıklama Önemli bir paket açıklayacağız
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yastık altındaki 5 bin ton altın için Bakan'dan açıklama: Önemli bir paket açıklayacağız

İngiltere’de bankacı ve yatırımcıların üst düzey yöneticileriyle bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, çok yakında Türkiye’de finansal piyasalara ilişkin önemli bir paketin açıklanacağını belirterek, bu paket ile 350 milyar lira karşılığı olan 5 bin ton altının sisteme gireceğini dile getirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yastık altındaki 5 bin ton altın için Bakandan açıklama: Önemli bir paket açıklayacağız
Foto/arşiv

İngiltere’nin başkenti Londra’da dün ve önceki gün bankacı ve yatırımcıların üst düzey yöneticileriyle bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kur korumalı mevduatın ardından yastık altındaki altınlara yönelik gündeme gelen pakete ilişkin de konuştu.

Kur korumalı mevduatta ''Şu anda 10 milyar dolar civarına gelen bir döviz, toplamda da dün itibariyle 312 milyar lirayı aşan ciddi bir mevduat oluşmuş durumda.'' diyen Bakan Nebati, gelecek dönemde Türkiye’de finansal piyasalara ilişkin önemli bir paketin açıklanacağını belirterek sözlerine şöyle devam etti:

5 BİN TON ALTIN SİSTEME SOKULACAK

Bu paketle beraber bir tarafı yastık altındaki altını sisteme sokmuş olacağız ki 5 bin ton civarında bir altın olduğu tahmin ediliyor. Bunun da karşılığı 250-350 milyar dolar. Bunun belli bir miktarı, Merkez Bankasına destek olacak ve döviz ihtiyacını giderecek. Ama en önemlisi, modelimizin esasını teşkil eden Türk lirasının özendirilmesi noktasında katkı sağlayacak bir enstrüman dahil edildi.”

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