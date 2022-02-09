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POLİTİKA

Bakan Dönmez: Isparta'nın kalan 7 köyüne de elektrik verildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, ''Dün gece itibarıyla Isparta'nın kalan 7 köyüne de elektrik verildi. Münferit kontrol ve bakım çalışmaları devam ediyor'' açıklamasında bulundu.

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Haber Merkezi AA
Bakan Dönmez: Ispartanın kalan 7 köyüne de elektrik verildi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamalarından satır başlıkları;

Dün gece itibarıyla Isparta'nın kalan 7 köyüne de elektrik verildi.

Münferit kontrol ve bakım çalışmaları devam ediyor.

Ayrıntılar geliyor...

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