Bakan Dönmez: Isparta'nın kalan 7 köyüne de elektrik verildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamalarından satır başlıkları;
Dün gece itibarıyla Isparta'nın kalan 7 köyüne de elektrik verildi.
Münferit kontrol ve bakım çalışmaları devam ediyor.
Ayrıntılar geliyor...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamalarından satır başlıkları;
Dün gece itibarıyla Isparta'nın kalan 7 köyüne de elektrik verildi.
Münferit kontrol ve bakım çalışmaları devam ediyor.
Ayrıntılar geliyor...
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