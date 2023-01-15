Türkiye için bir ilk olacak: TSK'nın gücüne güç katacak yeni teknoloji göreve başlıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde binlerce bulunan Sarp Uzaktan Komutalı Silah Sistemi için kara araçlarında gömülü olarak kullanılabilecek simülatör geliştirildi.

BİTES Savunma Havacılık ve Uzay Teknolojileri, ASELSAN tarafından üretilen uzaktan kumandalı Sarp Silah Sistemi için simülasyon teknolojileri kullanarak, gömülü eğitim simülatörü oluşturdu. Sahada görev yapan birlikler önce Sarp'ın simülatöründe atış yaparak deneyim kazanacak, ardından sahada daha yüksek bir deneyimle görev yapacak.

Proje kapsamında, Türkiye'de ilk kez kara aracı gömülü eğitim sistemi konsepti, SARP-SIM Projesi'nde kullanıldı. Sistem üreticileriyle birlikte çalışılarak sistemin tüm kabiliyet ve yetenekleri gerçekçi şekilde simüle edildi.

AA

Geliştirilen eğitim sistemi, gerçek araçta, gerçek ekipmanlarla ayrı bir altyapı ya da bina gereksinimi olmadan, mekan bağımsız görev yapabilme kabiliyetine sahip bulunuyor. Bu sayede özel binalar ve altyapılar kurulmasına gerek duyulmuyor ve sistem maliyet etkin şekilde kullanılabiliyor. SARP-SIM, operatörün gerçek SARP silah sistem donanımları ile eğitim almasını sağlarken taşınabilir durumda olan haberleşme ünitesi ve dizüstü bilgisayarlar ile hem araç hem de sınıf ortamında kolaylıkla eğitim alma imkanı sunuyor.

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SARP-SIM, geliştirilen gerçekçi taktik ortam, yapay zekaya sahip sanal unsurlar, yüksek kalitede TV ve termal kamera görüntüleri ile sistemi kullanan güvenlik güçlerinin deneyim ve tecrübelerini artırmayı hedefliyor. Ayrıca SARP-SIM, gerçek Sarp sisteminin tüm ayar ve arızalarını da simüle edebiliyor.

SARP-SIM'de yaratılan gerçekçi arazi verileri ile güvenlik güçlerinin göreve gitmeden savaş ortamını görmüş ve deneyimlemiş olması amaçlanıyor.

BİTES, sisteme ortak görev yapabilme (şebekelenme) kabiliyeti de kazandırıyor. Böylece gerçek taktik ortamındaki durumlara benzer olarak, farklı araçlardaki birden fazla Sarp operatörünün birbiriyle koordineli şekilde aynı senaryoda görev yapması sağlanabiliyor. Bu kabiliyet kapsamında ileride çok yaygınlaşması beklenen Metaverse tabanlı eğitim sistemlerinin ilk adımı da atılmış oluyor.

SARP-SIM Projesi, Eğitmen Kontrol Yazılımı, Çevresel Ses ve Haberleşme Yazılımı, Taktik Çevre Simülasyon Yazılımı, Görsel Veri Tabanı ve 3 boyutlu modeller ile görüntü üreteçleri (taktik alan görselleştirme) gibi birçok alt sistem içeriyor.

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SARP-SIM ile eğitim alan kullanıcılara eğitim sonu performans değerlendirmesi de yapılabiliyor.

Gerçek ürün simülatöre dönüşecek

BİTES Lider Sistem Mühendisi Bayram Akalan Sarp'ın Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde yer alan uzaktan komutalı bir silah sistemi olduğunu söyledi.

Sistemin genellikle kara araçlarına entegre şekilde kullanıldığını belirten Akalan, bu sistemi kullanan personelin eğitim ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına bir simülasyon ihtiyacı ortaya çıktığını ve bu alanda 20 yılı aşkın deneyime sahip BİTES'in bir çözüm geliştirdiğini ifade etti.

Akalan, SARP-SIM'in Türkiye için bir ilk olduğunu, askeri kara araçları için gömülü bir simülatör olarak görev yapacağını dile getirerek, şöyle konuştu:

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"Gerçek sistemin kabiliyetleri, modellenmesi doğrultusunda ortaya çıktı. Sistem ve platform üreticileriyle birlikte çalışarak gerçek kabiliyetlerini birebir eşleştirerek oluşturduk. Gömülü simülatör sistemi, gerçek sistem ekipmanlarının birebir yerinde kullanılarak personelin el ve motor becerilerini etkin şekilde kullanabilmesi için beceri ve alışkanlık kazandırmak üzere tasarlandı. Personel, silahın konuşlu olduğu araçta ya da bir sınıfta, istenilen yer ve ortamda arayüz kutusu ve bilgisayar aracılığıyla eğitimini alabiliyor."

AA

Yaklaşık 1 yılda geliştirildi, göreve başlıyor

Sarp sisteminin alt sistemlerden oluşan bütünleşik bir ürün olduğunu vurgulayan Akalan, simülatörle yapılabilecek çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bu sistemin sahip olduğu yetenekler arasında atış yapabilmenin ötesinde uzaktan kumandayla komuta edilebilmesi, sisteme entegre edilmiş elektro-optik alt sistem üzerinden TV, termal kamerayla görüntü alınabilmesi ve bu görüntüler üzerinden balistik uygulanarak atış yapılabilmesi yer alıyor. Bu simülatörle gerçek sisteme dair yaptığımız benzetim tam olarak bunu kapsıyor. Sanal bir dünya, taktik çevre oluşturuyoruz. Taktik çevre içinde gerçek balistik hesaplamalara bağlı olarak operatörün atış yapması sağlanıyor. Bu gece-gündüz, farklı hava koşullarında mümkün olabiliyor. SARP-SIM, operatörün muharebe ortamında karşılaşabileceği tehditlere karşı koyabilme, silahı efektif kullanabilme, sistemdeki olası arızalar yaşadığında neler yapması gerektiğini öğrenebilme üzerine kurulu."

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Akalan, yaklaşık bir yıldır proje üzerinde çalıştıklarını ve sistemin kabullerinin yapıldığını, gelecek ay da simülatörün kullanılmaya başlanacağını bildirdi.

Farklı silah sistemlerinin de gündemlerinde olduğunu vurgulayan Bayram Akalan, "Sarp diğer silah sistemlerimizde kullanılabilecek bir altyapı projesi. Gündemimizde diğer silah sistemlerini de benzer şekilde simüle edebilme konusu mevcut. Uçaksavar, makineli tüfekler, kara ve deniz platformları, hava savunma sistemlerini de benzer şekilde simüle edebilmeyi planlıyoruz." dedi.

FOTOĞRAF 10 Kendi geliştirdiği takma kanatlarla, Türk havacılığında uçmayı başaran ilk kişi olarak tarihe geçen Hezarfen Ahmed Çelebiden esinlenilerek bugünün teknolojisiyle hayata geçirilen sanal uçuş simülatörü, İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminalindeki Özel Yolcu Salonu Lounge Businessta kuruldu. Simülatördeki sanal tur, Hezarfen Ahmed Çelebinin uçuş rotası Galata Kulesinden başlıyor.THYnin misafirleri, turla Sultanahmet Camisi, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Topkapı Sarayı, Büyükdere Caddesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Kız Kulesini, 4K çözünürlükte çekilmiş gerçek görüntüler eşliğinde, sanal gerçeklik (VR-Virtual Reality) gözlükleriyle 360 derece açıyla izlerken, rüzgar ve uçuş hareketlerini deneyimleyebilecek. THY, tarihinin en iyi finansal dönemini 2021de yaşadıSanal uçuş simülatörü Hezarfenin açılışı dolayısıyla düzenlenen törende gazetecilere açıklamalarda bulunan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Kovid-19 salgınında THYnin en iyi operasyon yapan hava yolu şirketlerinden biri olduğunu söyledi. THYnin bu süreçte uçuşlarını sürdürdüğünü ve çok sayıda tahliye operasyonu gerçekleştirdiğini hatırlatan Ekşi, THY, bu faaliyetlerinden dolayı en az zarar eden hava yolu firmalarından biri oldu. THY, 2021de Avrupada en çok uçuş yapan hava yollarından biri oldu. THY, hem yolcuda hem de kargoda gösterdiği başarıyla tarihinin en iyi finansal dönemini 2021de yaşadı. ifadelerini kullandı.Ekşi, her ay uçaktaki 80-100 bin kişinin katılımıyla anket yaptıklarını, yolcuların memnuniyeti için çalıştıklarını dile getirdi. Ülkemizi, şehrimizi tanımak istiyoruzEkşi, THYnin dünyanın en çok noktasına uçan hava yolu şirketi unvanına sahip olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:Medeniyetlerin beşiği olan bir şehirden dünyayı birbirine bağlıyoruz. Dolayısıyla İstanbulu, hem tarihsel geçmişi hem de bağlantı noktası özelliği taşıması açısından acaba daha iyi nasıl tanıtabiliriz, yolcularımıza daha iyi nasıl anlatabiliriz diye projeler geliştiriyoruz... Şimdiye kadar bu konuda 2 önemli projemiz vardı. Bunlardan biri Tour İstanbul. Burada 8 saatin altında kalan yolcularımıza İstanbulda özel bir tur yaptırıyoruz. İkincisi Stop Over programı. Bu programda yolcumuza Gel 2 gün burada kal, bir günü biz karşılayalım, bir gününü sen karşıla. diyoruz. İstanbulu gören zaten İstanbula aşık olur. Stop Over programından bugüne kadar 50 bin kişi faydalandı.Bu projelerinin yanı sıra İstanbulu tanıtacak yeni bir çalışmaya imza attıklarını anlatan Ekşi, Daha az süre İstanbulda kalanlar için Hezarfen projesini geliştirdik. dedi. Ekşi, Hezarfenin 1700lü yıllarda Galata Kulesinden atlayıp Üsküdara geçtiği kabul edilen ilk Türk uçucularından olduğunu belirterek, Arkadaşlarımız onun ismine izafeten robotik uçuş deneyimi sağlayacak hareketli bir sistem yaptı. Oldukça güzel netice alınacağına inanıyorum. Amacımız, yolcumuz business loungemize gelince aynı zamanda İstanbulu bir havadan deneyimlesin. İstanbulu gören bir daha görmek isteyecektir. Ülkemizi, şehrimizi tanımak istiyoruz. Türk turizmini tanımak istiyoruz. Yolcularımızın da burada vaktini geçirirken, mutlu ve mesut bir şekilde ayrılmasını istiyoruz. diye konuştu. Kuşlar ancak İstanbulu böyle görebiliyorSimülatörü deneyen THY yolcularından Robert Koning, VR gözlükle İstanbulu izlemekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İstanbulu daha önce hiç böyle görmediğini vurgulayan Koning, VR gözlüğüyle harika bir deneyim yaşadım. Bir kuş gibi, bir dron gibi şehrin üzerinden uçtum. Benim için çok güzel bir deneyim oldu. Daha önce böyle bir şey denememiştim. Çok hoşuma gitti. Çok güzel bir teknoloji. Kuşlar ancak İstanbulu böyle görebiliyor. Şehri, manzarayı, insanları, trafiği görmek çok güzel. Yüksekten bakmak biraz ürkütse de gerçekten büyüleyici. ifadelerini kullandı. Açılışta, uçuş simülatörünün hizmete sunulması dolayısıyla pasta kesildi. 'Hezarfen' ile İstanbul keyfi: THY uçuş simülatörünü yolcularının deneyimine sundu Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'u sanal ortamda gezme fırsatı sunan uçuş simülatörü "Hezarfen"i kullanıma sundu. Genel Müdür Bilal Ekşi "Daha az süre İstanbul'da kalanlar için Hezarfen projesini geliştirdik. Onun ismine izafeten robotik uçuş deneyimi sağlayacak hareketli bir sistem yapıldı. Amacımız, yolcumuz business loungemize gelince aynı zamanda İstanbul'u havadan deneyimlesin" ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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