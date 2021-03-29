Türkiye ile Azerbaycan arasında kimlikle seyahat 1 Nisan'da başlıyor

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Tarihimizin en iyisi

A Milli Futbol Takımı, tarihinde ilk kez Dünya Kupası Eleme Grubu maçlarına 2’de 2 yaparak başladı. Milli takım daha önce Dünya Kupası grup eleme maçlarına yalnızca 4 farklı dönemde, bir galibiyetle başlayabildi. Bir ilki başaran milli takımın iki maçta attığı 7 gol de en çok gol atılan grup maçları başlangıcı olarak kayıtlara geçti.