Ekonomi Türkiye ile Azerbaycan arasında kimlikle seyahat 1 Nisanda başlıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye ile Azerbaycan arasında kimlikle seyahat 1 Nisan'da başlıyor

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Azerbaycan arasında "Kimlikle Seyahat Protokolü"nün iç onay sürecinin tamamlandığını ve protokolün 1 Nisan'dan itibaren yürürlüğe gireceğini duyurdu. İki ülke arasındaki doğrudan seyahatler yeni kimlik kartları ibraz edilerek yapılabilecek.

Haber Merkezi AA
Türkiye ile Azerbaycan arasında kimlikle seyahat 1 Nisanda başlıyor
Türkiye ile Azerbaycan arasında kimlikle seyahat başlıyor.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "10 Aralık 2020 tarihinde Bakü'de imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kimlikle Seyahat Protokolü’nün iç onay süreci her iki ülke bakımından sonuçlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu protokolün 1 Nisan 2021'de yürürlüğe gireceği belirtilen açıklamada, iki ülke vatandaşlarının Azerbaycan-Türkiye arasındaki doğrudan seyahatlerini pasaporta ihtiyaç duymadan yalnızca yeni tip kimlik kartlarını ibraz ederek yapabileceği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca "Can Azerbaycan’la 1 Nisan 2021 tarihi itibarıyla hayata geçecek yeni düzenleme, ülkelerimiz arasındaki 'İki devlet, tek millet' söyleminde ifade bulan güçlü kardeşlik bağlarını daha da pekiştirecektir." değerlendirmesi yapıldı.

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