Türkiye jeo-ekonomik açıdan önem kazandı

Bu yıl 6’ncısı gerçekleştirilen İstanbul Ekonomi Zirvesi’nin ilk günü ‘Küresel Değer Zincirleri’ ana temasıyla İstanbul’da başladı. Avrupa Yatırım Bankası (EIB) Türkiye Başkanı Umberto Del Panta, Türkiye’nin mevcut jeopolitik riskleri fırsata çevirdiğini belirterek, “Türkiye kendi kartlarını, kendisi oynuyor ve görünüşte durumdan fayda sağlıyor. Bazı fırsatları değerlendiriyor. Türkiye önemli bir bölgesel güç olarak barışı sağlamaya çalışıyor” dedi.

ÇALIŞACAĞIZ ÜRETECEĞİZ

İstanbul Ekonomi Zirvesi İcra Kurulu Başkanı Abdullah Değer, tedarik zincirinin koptuğuna dikkat çekerek, “Dünya durağan bir durumda ama Türk iş dünyası duramaz, çalışacağız, üreteceğiz, istihdam sağlayacağız” dedi. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak da, pandeminin değiştirdiği kavramlara değinerek, “Dijitalleşme, bireysel hayatımızdan iş hayatımıza, özel hukukumuzdan kamu ilişkilerimize kadar, hayatımıza düşündüğümüzden hızlı bir şekilde girdi” diye konuştu. Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK) Başkanı Pınar Ersoy da Türkiye ile iş yapan sektör temsilcilerinin Türkiye’de kalmaya devam ettiğini söyledi.

REKLAM