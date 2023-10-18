Türkiye Yüzyılı’nın yükselen yıldızı

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, "Bağımsızlığımızı koruyabilmek ve geleceğimizi güvence altına alabilmek adına, yüksek teknoloji geliştirmeyi sürdürmeliyiz. Bu, sadece bir tercih değil, etrafı adeta ateş çemberi şeklindeki coğrafyamızda var olabilmek ve bağımsızlığımızı koruyabilmek için ihtiyaçtan ziyade bir zorunluluktur" dedi. Bayraktar, İstanbul Sanayi Odası (İSO) ve Türkiye'nin en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul iş birliğinde gerçekleştirilen "Savunma Sanayii Buluşmaları"nın 5'incisinde konuştu. Savunma sanayinin önemli paydaşları, sektörün geleceğini İstanbul’da görüştü.





İHRACAT 6 MİLYAR DOLARI AŞACAK

Haluk Bayraktar - Davut Gül - Haluk Görgün - Erdal Bahçıvan - Ender Yılmaz

Bayraktar, son 20 yılda Türk savunma sanayiinde üretim hacminin 1 milyar dolardan 12 milyar dolara çıktığını anımsattı. Aynı süreçte savunma sanayisi bütçesinin 5,5 milyar dolardan, devam eden sözleşmelerle birlikte 90 milyar dolara ulaştığını hatırlatan Bayraktar, "Savunma sanayisi ihracatımız 248 milyon dolardı, geçtiğimiz yılı 4,4 milyar dolarla kapattık. İhracatımızın 2023'te 6 milyar doları geçmesini bekliyoruz. Sektörümüzde istihdam sayısı 9 binlerde idi, bugün 81 binlere ulaştı. 20 yıl önce proje sayısı sadece 60'larda iken bugün 850'ye yükseldi. Savunma sanayiimiz 'Türkiye Yüzyılının Yükselen Yıldızı' haline geldi" ifadesini kullandı.





ÜLKEMİZ PAZAR DEĞİL GÜÇLÜ AKTÖR

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, Türkiye'nin, savunma sanayisi alanında artık bir pazar değil güçlü bir aktör konumuna geldiğini belirterek, "Ülkemizin, dünyada savunma sanayiisi alanında en gelişmiş 10 ülke arasına girme hedefine her gün adım adım yaklaşıyoruz" dedi. İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, "Bundan 15 yıl önce yüzde 80 dışa bağımlı olan savunma sanayii; bugün KOBİ ve yüklenici firmalarımızın, araştırma kuruluşlarımızın, üniversitelerimizin ortak akıl ve vizyonuyla adeta bir 'ortak üretim seferberliği' hissiyatıyla çalışıyor" değerlendirmesini yaptı.





SAVUNMA SANAYİİ ŞİRKETLERİ YÜKSELİŞTE

Sektörde 2023'ün 9 ayında 3,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiğini kaydeden Bahçıvan şunları söyledi: “İSO 500 listemizde, 2000 yılında savunma sanayi sektöründen 6 firma yer alırken, 2022 yılı çalışmamızda savunma sanayisi ekosisteminde faaliyet gösteren 19 firmamız yer alıyor. 2023 yılında 4 savunma sanayi şirketimizin dünyanın ilk 100 firması arasında yer alması için büyük gurur kaynağı.”



