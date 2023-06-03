Türkiye’den 50 marka Dijital İpek Yolu’nda

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkan Yardımcısı ve PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, yakın zamanda Çin pazarına 50 Türk markasının PttAVM üzerinden giriş yaptığını belirterek, “Çinliler en fazla kozmetik, gıda ve giyim ürünlerimize ilgi gösteriyor. Yakın zamanda kurulan bu dijital İpek Yolu sayesinde Çin’e 500 milyon dolarlık e-ihracat yapmayı hedefliyoruz” dedi. Türkiye’nin e- ticaret pazarında 2023-2027 arasında yıllık ortalama yüzde 11,52 büyüme beklendiğini söyleyen Çevikoğlu, “Çin, Hindistan, Endonezya, Pakistan, Vietnam, Tayland, Güney Kore ve Japonya 3,7 milyarlık nüfusu ile önemli bir pazar. Çin 1,4 trilyon dolar ile pazarın yüzde 34’üne hakim. Yıllık 67 milyar dolarlık e-ithalat yapıyorlar. Biz de 5 yıl içerisinde gerekli payı alacağız” diye konuştu.