Türkiye’den 50 marka Dijital İpek Yolu’nda

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Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkan Yardımcısı ve PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, yakın zamanda Çin pazarına 50 Türk markasının PttAVM üzerinden giriş yaptığını belirterek, “Çinliler en fazla kozmetik, gıda ve giyim ürünlerimize ilgi gösteriyor. Yakın zamanda kurulan bu dijital İpek Yolu sayesinde Çin’e 500 milyon dolarlık e-ihracat yapmayı hedefliyoruz” dedi. Türkiye’nin e- ticaret pazarında 2023-2027 arasında yıllık ortalama yüzde 11,52 büyüme beklendiğini söyleyen Çevikoğlu, “Çin, Hindistan, Endonezya, Pakistan, Vietnam, Tayland, Güney Kore ve Japonya 3,7 milyarlık nüfusu ile önemli bir pazar. Çin 1,4 trilyon dolar ile pazarın yüzde 34’üne hakim. Yıllık 67 milyar dolarlık e-ithalat yapıyorlar. Biz de 5 yıl içerisinde gerekli payı alacağız” diye konuştu.
TEK BAŞINA GİRİŞ MALİYETİ ARTIRIYOR
Bir markanın Çin pazarına tek başına girebilmesi için belli bir maliyet gerektiğinin altını çizen Çevikoğlu, “Harcanması gereken minimum miktar 150-200 bin dolar. Öte yandan farklı platformlara giriş için de, en az 15 bin dolar depozito vererek, yerli ortağa binlerce dolar ödeme yapmak gerekiyor. PttAVM olarak bunların hepsini ortadan kaldırıyoruz. Pazara giriş için girişimcilerin TOBB, TİM ve Ticaret Bakanlığı’na başvurması yeterli" ifadelerini kullandı.