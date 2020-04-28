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Ekonomi Türkiyeden geçen transit araçlara karantina süresi 72 saate indi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye’den geçen transit araçlara karantina süresi 72 saate indi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Yayınladığımız genelge ile Rusya ve Kazakistan başta olmak üzere Orta Asya’dan Türkiye’ye yük getiren şoförlere uygulanan 14 günlük karantina süresi, şoförlerin araçtan inmemeleri ve belirlenen kurallara uyarak 72 saat içerisinde ülkeyi terk etmeleri halinde uygulanmayacak. Söz konusu araçlar araç takip sistemi ile takip edilecek” dedi.

Haber Merkezi İHA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açıklama yaptı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açıklama yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, hükümet olarak yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bir yandan hastalığın kontrol altına alınması için yoğun çaba gösterirken, diğer yandan da ekonominin salgın sürecinden en az zararla etkilenmesi için çalıştıklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile geçen hafta yaptığı telefon görüşmesinde ticari amaçla yük getiren şoförlere 14 günlük karantina süresinin indirilmesi konusunun masaya yatırıldığını anlatan Bakan Karaismailoğlu, söz konusu görüşmenin ardından Rusya Ulaştırma Bakanı ve Kazakistan Altyapı Bakanı başta olmak üzere ilgili bakanlarla görüşmeler yaptıklarını açıkladı.

  • 14 günlük karantina süresini 72 saate indirecek şekilde mutabakata varıldığını bildiren Bakan Karaismailoğlu, konuyla ilgili genelgenin yayınlandığını söyledi. Karaismailoğlu, yayınlanan genelge ile Rusya ve Kazakistan başta olmak üzere Orta Asya’dan gelen yabancı ve Türk uyruklu araç şoförlerine Türkiye’ye girişlerinden itibaren en geç 72 saat içerisinde ülkeden tekrar çıkış yapmaları ve belirlenen kurallara uymaları halinde 14 günlük karantina süresinin uygulanmayacağını anlattı.

Karaismailoğlu, “Genelgeye göre ülke içinde bulunduğu 72 saatlik süre içerisinde solunum sistemi enfeksiyon belirti ve bulguları geliştiğinde en yakın sağlık kuruluşuna maske ile başvuracağını taahhüt edecektir. Türk şoförlerimiz ise 72 saat içerisinde çıkış yapmayacaklarını beyan etmeleri halinde ikametgâhlarında 14 günlük ev karantinasında kalacaktır” dedi.

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Zorunlu olmadıkça duraklama yapılmayacak

Korona virüs kapsamında araç şoförünün sağlık kontrolünün sağlık birimlerince yapılacağını belirten Bakan Karaismailoğlu, korona virüse ilişkin semptomların görüldüğü kişilere geçiş izninin ise verilmeyeceğini söyledi. Giriş yapan tüm araçların ve kişilerin dezenfeksiyon işlemine tabi tutulmasına devam edileceğini ifade eden Karaismailoğlu, yurda giren şoförlerin ihtiyaç görülmesi halinde devlet tarafından belirlenen mola yerlerine uğrayabileceğini, söz konusu araçların İçişleri Bakanlığına bağlı birimlerce ve araç takip sistemi ile takip edileceğini söyledi. Karaismailoğlu, Türk ve yabancı şoförler için belirlenecek mola güzergâhlarında ilgili valilik ve kaymakamlıklar tarafından gerekli sağlık ve güvenlik tedbirlerinin alınacağını, şoförlerin zaruri haller dışında duraklama ve bekleme yapmalarının yasak olduğunun altını çizdi.

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