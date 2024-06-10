Türkiye'den Google'a yüklü para cezası: Gerekçesi belli oldu

Rekabet Kurulu'nca, Google'a otel sorguları bakımından tedbir önerilerini yerine getirmediği süre için toplam 482 milyon TL para cezası verildi.





Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre; Rekabet Kurulu'nun 8 Nisan 2021 tarihli kararında, Google'ın genel arama hizmetleri pazarında hakim durumunu kötüye kullanarak, Google'ın kendi yerel arama ve konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerinde rakiplerine avantaj sağladığı ve rakip yerel arama sitelerinin girişine engel olduğu gerekçeleri ile 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 'Hakim Durumun Kötüye Kullanılması' başlıklı 6'ncı maddesini ihlalden 296 milyon 84 bin 899 lira 49 kuruş idari para cezası uygulandı. Kurul ayrıca, ihlalin giderilmesi ve pazardaki etkin rekabetin tesis edilmesini temin etmek için Google'a birtakım yükümlülükler getirdi. Bu kapsamda Google'ın, rakip yerel arama hizmetlerine ve rakip konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerine genel arama sonuç sayfasında Google kendi ilgili hizmetlerinden dezavantajlı olmayacakları koşullarını sağlaması gerekiyordu.

Her gün para cezası ödeyecek

Google, yerel arama hizmetleri pazarında Rekabet Kurulu tarafından işaret edilen endişeleri bertaraf etmek için yerel arama hizmetlerine ilişkin yeni tasarımları içeren tedbir önerilerini sundu. Kurul'un 21 Mart 2024 tarihli toplantısında, Google tarafından sunulan bu tedbir önerilerinin uygulanmaya alınması ve 3 aylık süre zarfınca izlenmesine karar verildi. Google tarafından söz konusu tedbirlerin, 15 Nisan 2024 tarihi itibarıyla tamamen piyasaya sürüldüğü ifade edildi. Ancak Google'ın yerel arama hizmetleri bakımından uygulanmaya alınmasına karar verilen yeni tasarımları, otel sorguları bakımından uygulamadığı, dolayısıyla Kurul tarafından getirilen yükümlülükleri yerine getirmediği tespit edildi.





Bu kapsamda Kurul'un 9 Mayıs 2024 tarihli toplantısında; Google'ın 8 Nisan 2021 tarihli Kurul kararında hükme bağlanan, yükümlülüğü yerine getirmediğine ve bu nedenle 4054 sayılı Kanun'un 'Nispi İdari Para Cezası' başlıklı 17'nci maddesi kapsamında Google'a 15 Nisan 2024 tarihi itibarıyla başlamak ve bu yükümlülüklerin yerine getirilmesine kadar yürütülmek üzere 2023 yılı gayri safi gelirlerinin her gün için on binde 5'i oranında idari para cezası uygulanmasına karar verildi.





Sürecin tamamlandığı tespit edildi

Son durumda, Google'ın otel sorgularına ilişkin yerel arama hizmeti bakımından uygulamadığı tespit edilen tasarımları, otel sorgularına ilişkin yerel arama hizmeti bakımından da uygulamaya alarak 21 Mayıs 2024 tarihinde süreci tamamladığı tespit edildi. Bu doğrultuda Kurul, günlük idari para cezasının 21 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına ve Google hakkında yerel arama hizmetlerine ilişkin yeni tasarımları otel sorguları bakımından uygulamamasının yaptırımı olarak toplamda yaklaşık 482 milyon lira ceza uygulanmasına karar verdi.







