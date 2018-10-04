Ekonomi Türkiyeden Güney Kıbrısa uyarı Hiç kimseye izin vermeyiz
DÜNYA EKONOMİSİ

Türkiye'den Güney Kıbrıs'a uyarı: Hiç kimseye izin vermeyiz

Doğu Akdeniz’de, Türkiye’nin 572 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak 3 trilyon dolarlık doğalgaz rezervleri üzerinde büyük oyun oynamaya kalkışan Güney Kıbrıs'a sert bir uyarı yapıldı. Dışişleri Bakanlığı, hiçbir yabancı ülke, şirket veya geminin Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki yetki alanlarında izinsiz hidrokarbon arama faaliyetlerinde bulunmasına fırsat vermeyeceğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
Kıbrıs'ın egemenliği altındaki bölgelerde toplam 3.5 trilyon metreküplük doğalgaz bulunduğu tahmin ediliyor.
Kıbrıs'ın egemenliği altındaki bölgelerde toplam 3.5 trilyon metreküplük doğalgaz bulunduğu tahmin ediliyor.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY), Kıbrıs Türkü'nün haklarını göz ardı ederek, tek taraflı olarak sınırlandırdığı 7 numaralı sözde ruhsat sahası için uluslararası şirketlere davette bulunma kararı almış olmasını endişe ile karşılıyoruz." ifadesi yer aldı.

Güney Kıbrıs'a uyarı: Hiç kimseye izin vermeyiz

Rum Yönetiminin bu kararının, Kıbrıs Türk tarafının Ada’nın doğal kaynakları üzerindeki eşit, ayrılmaz hak ve çıkarlarını hiçe sayan tutumunu sürdürdüğünün kanıtı olduğu belirtilen açıklamada, "Esasen Rum tarafı, bu şekilde hareket ederek Temmuz 2017’de Kıbrıs Konferansı’nın sonuçsuz bir şekilde kapanmasına neden olan, Kıbrıs Türk tarafının siyasi eşitliğini ve Ada’nın ortak sahibi olduğu gerçeğini hiçe sayan tutumundan vazgeçmediğini bir kez daha ortaya koymaktadır." denildi.

Açıklamada, söz konusu kararın, Türkiye'nin bölgedeki kıta sahanlığında uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını ihlal ettiği belirtilerek, karara konu 7 numaralı sözde ruhsat sahasının önemli bir bölümünün, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki kıta sahanlığının BM nezdinde de kayda geçirilen dış sınırlarının içinde yer aldığı kaydedildi.

Türkiye'nin 2 Mart 2004 ve 12 Mart 2013 tarihli notalarında belirtildiği üzere, BM’ye dış sınırları bildirilen kıta sahanlığında doğal kaynak arama amacıyla yapılacak her türlü faaliyetin, Türkiye'nin iznine tabi olarak yürütülmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, "Tarafımızca vurgulana geldiği üzere, ülkemiz, hiçbir yabancı ülke, şirket veya geminin deniz yetki alanlarımızda izinsiz olarak hidrokarbon arama faaliyetlerinde bulunmasına, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da hiçbir şekilde fırsat vermeyecektir." uyarısı yapıldı.

REKLAM

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • "Ülkemiz, kıta sahanlığındaki hak ve menfaatlerini korumak için gerekli tedbirleri almaya ve her türlü girişim ile sondaj dahil faaliyetlerini yürütmeye devam edecektir. Önümüzdeki yakın dönemde Doğu Akdeniz’deki kıta sahanlığımızda ve ayrıca KKTC’nin Türk Petrollerine verdiği ruhsat sahalarında sondaj faaliyetlerinin yapılması planlanmaktadır. Bu çerçevede, GKRY’nin vermeye teşebbüs edebileceği hükümsüz ruhsatlara dayanarak Türk kıta sahanlığında herhangi bir hidrokarbon arama çalışması yapılamayacağını belirtiyor ve ihaleye ilgi duyabilecek ülkeleri ve şirketleri, sağduyulu davranmaya ve bölgenin gerçeklerini dikkate alarak hareket etmeye davet ediyoruz."

3 trilyon dolarlık rezerv

Uzmanlar tarafından yapılan tespitler, Doğu Akdeniz’de toplam değeri 3 trilyon doları bulan doğalgaz yatağı bulunduğunu gösteriyor. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi tahminlerine göre Kıbrıs, Lübnan, Suriye ve İsrail arasında kalan bölge olan Levant Havzasında 3,45 trilyon metreküp doğalgaz ve 1,7 milyar varil petrol bulunuyor. Yine Nil Delta Havzasında yaklaşık 1,8 milyar varil petrol, 6,3 trilyon metreküp doğalgaz ve 6 milyar varil sıvı doğalgaz yatağı olduğu tahmin ediliyor. Kıbrıs Adası çevresinde olduğu düşünülen 8 milyar varil petrol yatağının dışında Heredot olarak adlandırılan Girit’in güney ve güneydoğusundaki alanda ise toplam 3.5 trilyon metreküplük doğalgaz bulunduğu tahmin ediliyor.

572 yıllık enerji rezervi
GÜNDEM
572 yıllık enerji rezervi

3 trilyon dolarlık uyarı

3 trilyon dolarlık uyarı

Akdeniz'de yabancı ülke, şirket veya gemiye izin verilmeyecek.
AB için referandum mesajı

AB için referandum mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT World Forumu'nda konuştu.
Trabzon'da sağanakRize'de hortum

Trabzon'da sağanakRize'de hortum

​Caddeler göle döndü, rögarlar tıkandı.
Türkiye'deilk kez üretilecek

Türkiye'deilk kez üretilecek

​Cari açığı 2.3 milyar dolar azaltacak.
Kadıköy'de sürpriz kadro

Kadıköy'de sürpriz kadro

​F.Bahçe'nin Spartak Trnava maçı 11'i belli oldu.
Suriye'de S-300 savaşları

Suriye'de S-300 savaşları

​İsrail: Rusya'nın S-300'leri İran'a dokunulmazlık sağlamayacak.
ABD çok sert

ABD çok sert

​Rusya anlaşmaya uymuyor. Karşılık vereceğiz.
Camiler kapısını kapatmasın

Camiler kapısını kapatmasın

Erdoğan'dan Diyanet İşleri Başkanlığı'na çağrı.

​İkinci defa dolandırılmak üzere olduğuna inandıramadılar. Sahte polisin verdiği parolayı gerçek polise sordu.

40 bin doları yuttu

40 bin doları yuttu

Doğal yollarla çıkaramazsa, cerrahi operasyon yapılacak.
AKINCI'dankaçış yok

AKINCI'dankaçış yok

​Aselsan'ın geliştirdiği radar sayesinde inlerinde nefes alsalar İHA'ların haberi olacak.
ALÇAKLAR!

ALÇAKLAR!

PKK'nın Batman'da yola döşediği EYP patladı, zırhlı araç içindeki 7 askerimiz şehit oldu.

Trump'lı seyahatlerinde asık yüzüyle gündeme gelen Melania Trump, tek başına gittiği Afrika'da şaşırttı.
Bunun adıvicdansızlık

Bunun adıvicdansızlık

​Cansız bedenin fotoğrafını çekmek için yarıştılar.
Ülkenin taşıtoprağı tarih

Ülkenin taşıtoprağı tarih

Kömür arama çalışmaları sırasında bulundu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.