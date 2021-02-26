Ekonomi Türkiyenin enerji faturası yüzde 35 azaldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye'nin enerji faturası ocak ayında yüzde 35 azaldı

Türkiye'nin enerji faturası yüzde 35 azaldı

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği rakam geriliyor. Ocak ayında enerji ithalatına ödenen rakam geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35,8 azalarak 2 milyar 636 milyon 566 bin dolara geriledi.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, ocakta Türkiye'nin toplam ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 azalarak 18 milyar 79 milyon 376 bin dolar oldu.

Bunun 2 milyar 636 milyon 566 bin dolarlık kısmını, enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.

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Geçen yılın ocak ayında bu rakam 4 milyar 109 milyon 90 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece, söz konusu dönemde ülkenin enerji ithalatı faturası yüzde 35,8 azaldı. Enerji ithalatının düşmesinde yerli ve yenilenebilir enerji üretimindeki artış etkili oldu.

  • Öte yandan, ocakta geçen yılın aynı ayına göre ham petrol ithalatı yüzde 31,63 azalarak 1 milyon 834 bin 681 tona geriledi.

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