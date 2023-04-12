Türkiye'nin hava kalkanı genişliyor: Bu yıl envantere girecekler

TÜBİTAK SAGE, Türkiye’nin ilk ‘RamJet İtkili Hava Hava Füzesi’ GÖKHAN için bir süredir çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Geçtiğimiz yılın Nisan ayında Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir tarafından yapılan açıklamada, “Seyir füzesi alanında farklı bir boyuta ulaştığımızı göreceğiz. Seyir füzelerimizin yerlilik oranlarının artırılması için çalışmalarımız devam ediyor. Yakında, RamJet itkili füzelerimizin testleri söz konusu olacak.” ifadelerine yer verilmişti.

Savunmasanayist'te yer alan habere göre; Milli Uzun Menzilli Görüş Ötesi Hava Hava Füzesi GÖKHAN’ın kavramsal tasarım faaliyetleri, 2022 yılı içerisinde başarıyla tamamlandı. GÖKHAN Projesi kapsamında fiili olarak ön tasarım faaliyetleri aşamasında geçildi.

Meteor füzesinden daha iyi performans gösterecek

Halihazırda TÜBİTAK SAGE, GÖKHAN Projesi kapsamında proje takviminin daha da ilerisinde bulunuyor. SAGE, füzeye ilaveten füzede kullanılacak sıvı yakıtlı RamJet motorunun geliştirilmesi yönünde de önemli aşamalar kaydetti. GÖKHAN’ın, MBDA üretimi METEOR Füzesi’nden daha iyi bir performans göstermesi hedefleniyor.

Kısa süre önce Yunanistan tarafından da tedarik edilen METEOR Hava Hava Füzesi; 200 kilometre menzile, 190 kilogram ağırlığa, 3.65 metre uzunluğa, 178mm çapa ve 4+ Mach hıza sahip. METEOR’un menzili, birçok NATO ülkesinin temel görüş ötesi hava hava füzesi olan AMRAAM’a kıyasla yaklaşık 3 kat daha fazla.

Bu yıl envantere girecekler

GÖKHAN RamJet İtkili Uzun Menzilli Görüş Ötesi Hava Hava Füzesi Projesi kapsamında, 2025 yılına kadar çok önemli aşamaların kaydedilmesi bekleniyor. Öte yandan Türkiye’nin ilk havadan havaya füzeleri olan AMRAAM muadili GÖKDOĞAN ile Sidewinder muadili BOZDOĞAN’ın ise bu yıl içerisinde envantere girmesi bekleniyor.



