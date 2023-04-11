|
Reklam
Reklam
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Selçuk Bayraktar'a: Kızılelma'yı ne zaman uçuracaksınız?

TCG Anadolu'da incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'a, "Selçuk, Kızılelma'yı ne zaman uçuracaksınız?" diye sordu. Selçuk Bayraktar da "Uçuş desteği devam ediyor gemiden inşallah 2025'te. Bayraktar TB3 de var o 2024'te" yanıtını verdi.

11:36 . 11/04/2023 Salı
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Selçuk, Kızılelma'yı ne zaman uçuracaksınız?" sorusuna Bayraktar, 2025'te gerçekleşeceği yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Selçuk, Kızılelma'yı ne zaman uçuracaksınız?" sorusuna Bayraktar, 2025'te gerçekleşeceği yanıtını verdi.

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, düzenlenen törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi.

TCG Anadolu'nun Deniz Kuvvetlerine teslim töreninde, geminin uçuş güvertesinde Bayraktar Kızılelma ve kanatları katlanabilen Bayraktar TB3 SİHA da yer aldı.

Törenin ardından gemiyi gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer liderlerle BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

'Selçuk, Kızılelma'yı ne zaman uçuracaksınız'

Gezi sırasında Bayraktar'a seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Selçuk, Kızılelma'yı ne zaman uçuracaksınız?" diye sordu.

Selçuk Bayraktar da Kızılelma'nın gemiye iniş-kalkışının 2025'te gerçekleşeceğini belirtti.

'İnşallah 2025'te gerçekleşecek'

Bayraktar, "Kızılelma'nın gemiye iniş kalkışı inşallah 2025'te gerçekleşecek. Bayraktar TB3 de var, o ise 2024'te. Bu yıl ilk uçuşu yapacak sonra gemiye gelecek. Alıştırma yaptıktan sonra o bir savaş uçağı onunla başlayacağız işe. Kızılelma devam ediyor, üretimine de 2024'te başlanacak, şu ana kadar 2 tane üretildi. Gemideki de ikincisi." ifadelerini kullandı.


Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi’nden görüntüler paylaşıldı
Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi’nden görüntüler paylaşıldı

Baykar, sosyal medya hesabından Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nden ramazan süslemelerinin yer aldığı görüntüler paylaştı. Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi 200 bin metrekare arsa üzerine kurulu ve dünyanın en nitelikli sosyal donatılarına sahip tesisi özelliği taşıyor. Üretim, mekanik ve elektronik entegrasyon fazları bir arada olan 58 bin metrekarelik AR-GE Tasarım Merkezi tesiste 13 farklı mühendislik disiplini bir arada çalışıyor. Merkezde 100 bin metrekare kapalı alanda kurulu üretim ve entegrasyon tesisleri mevcutken 24 bin metrekarelik Baykar Park’ın içinde suni çim futbol sahası, basketbol ve voleybol sahaları ile yürüyüş parkuru bulunuyor. Bunun yanında AR-GE ve Tasarım Merkezi içinde mescid, konferans salonu, cep sineması, iki kapalı havuz, hamam, sauna, spa merkezi ve fitness salonu yer alıyor. Çocuk sahibi çalışanlar için kreş imkanının sunulduğu merkezde 45 oda / 70 yataklı konaklama tesisi, 670 kişilik oturma kapasitesine sahip yemekhane, 2 kafeterya, 440 araçlık, 22 bin metrekare otopark binası bulunuyor. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tesisin görüntülerini paylaşarak, "Teknoloji Kampüsümüz. Gönlümüzün aktığı yer. Evimiz." ifadesini kullandı. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise "Yüksek teknoloji ile milli değerlerimizin harmanlandığı, dünyanın en nitelikli sosyal donatılarına sahip, insan odaklı kampüsümüz Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi." paylaşımında bulundu.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Selçuk Bayraktar
#KIZILELMA
12 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.