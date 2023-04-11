Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Selçuk Bayraktar'a: Kızılelma'yı ne zaman uçuracaksınız?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Selçuk, Kızılelma'yı ne zaman uçuracaksınız?" sorusuna Bayraktar, 2025'te gerçekleşeceği yanıtını verdi.
Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, düzenlenen törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi.
TCG Anadolu'nun Deniz Kuvvetlerine teslim töreninde, geminin uçuş güvertesinde Bayraktar Kızılelma ve kanatları katlanabilen Bayraktar TB3 SİHA da yer aldı.
Törenin ardından gemiyi gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer liderlerle BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı.
'Selçuk, Kızılelma'yı ne zaman uçuracaksınız'
Gezi sırasında Bayraktar'a seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Selçuk, Kızılelma'yı ne zaman uçuracaksınız?" diye sordu.
Selçuk Bayraktar da Kızılelma'nın gemiye iniş-kalkışının 2025'te gerçekleşeceğini belirtti.
'İnşallah 2025'te gerçekleşecek'
Bayraktar, "Kızılelma'nın gemiye iniş kalkışı inşallah 2025'te gerçekleşecek. Bayraktar TB3 de var, o ise 2024'te. Bu yıl ilk uçuşu yapacak sonra gemiye gelecek. Alıştırma yaptıktan sonra o bir savaş uçağı onunla başlayacağız işe. Kızılelma devam ediyor, üretimine de 2024'te başlanacak, şu ana kadar 2 tane üretildi. Gemideki de ikincisi." ifadelerini kullandı.