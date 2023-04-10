Selçuk Bayraktar'dan TCG Anadolu yorumu: Uçuş güvertesi beni çok heyecanlandırdı

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar şu ifadeleri kullandı: "Bitmiş halini görünce İHA’larımız konuşlanacağından şimdi yakından bir daha görünce çok devasa bir boyutta olduğunu fark edince böyle ufak çocukların büyük parklara girdiğinde sevindiği gibi gurur duygusu da sardı.

Üzerindeki İHA’ların milli olarak geliştiriliyor olması radar sisteminin ASELSAN tarafından geliştiriliyor olması ülkemiz mühendisliği adına büyük gurur duydum. Bütün bu eserleri yan yana koyunca TEKNOFES’ten daha büyük bir coşku. Özellikle bitmiş hali beni çok etkiledi. Aylar sonra ilk defa görüyorum, tanıyamadım. Dünyada ilk defa bir SİHA kısa pisti gemiye konuşlanmış olacak. Onlar da ayrı yakıştı güverteye. 2023’te TB-3 ilk uçuşu yapacak. 2024’te gemiye konuşlandırma çalışmalarımız yapılacak."