TCG Anadolu envantere giriyor.

Dünyanın ilk SİHA gemisi ve Türkiye’nin en büyük savaş gemisi olma özelliğini taşıyan TCG Anadolu göreve başlıyor. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, geminin pazartesi günü Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edileceğini açıkladı. İnşası tamamlanan gemi Türkiye’nin ilk uçak gemisi olacak.

YÜZER HAVAALANI

2014’te yapımına başlanan gemi 9 yıllık bir süreçten geçti. Toplam 30 araçlık kapasitesi bulunan gemi üzerinde savaş uçağı, Atak helikopteri, genel maksat helikopteri ve SİHA’lar konuşlanabilecek. Pistine konuşlanacak hava unsurlarının yanı sıra TCG Anadolu, 4 mekanize, 2 hava yastıklı ve 2 personel çıkarma aracını da taşıma kabiliyetine sahip. 231 metre uzunluk ve 32 metre genişlikteki geminin yüksüz ağırlığı 27 bin ton.

1.400 PERSONEL YER ALACAK

Kıtalararası görevlere yapabilecek kabiliyete de sahip olan TCG Anadolu’nun, 12 derecelik eğime sahip rampası da bulunuyor. Rampadan insansız hava araçlarının kalkması planlanırken geminin personel toplamı 1400’ü bulacak. Gemi, içinde ameliyathane, yoğun bakım ile enfeksiyon odalarının da bulunduğu 30 yatak kapasiteli askeri hastaneye de sahip. Dünyanın sayılı Deniz Kuvvetleri arasına yerleştirecek olan TCG Anadolu ile Türkiye çıkarma gücüyle deniz aşırı görevlerde büyük bir kabiliyete ulaşacak.

3 yeni fırkateyn için imzalar atıldı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından Deniz Kuvvetleri için yürütülen MİLGEM Projesi’nin devamı niteliğindeki İSTİF sınıfı fırkateynler kapsamında 3 yeni gemi için sözleşme imzalandı. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye’nin kendi gemisini tasarlayan, üreten bir ülke olarak dünya ligine çıktığını söyledi.







