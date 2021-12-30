Türkiye'nin hava savunmasında 6 sistem devrede 2'si yolda

Suriye savaşının başlamasıyla birlikte hava savunma sistem açığı en öncelikli savunma ihtiyacı haline gelen Türkiye, NATO ve Batılı müttefiklerinden gerekli desteği göremeyince milli hamle başlatmıştı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonundaki çalışmalarda şu ana kadar 6 sistem devreye girdi, 2 sistem teslim aşamasına geldi.

YURT DIŞINDAN CİDDİ TALEP

Halen milli imkanlarla geliştirilen Atılgan ve Zıpkın Kaideye Monteli Stinger sistemleri, Korkut Alçak İrtifa Hava Savunma Top Sistemi, Gökdeniz Yakın Sava Savunma Sistemi, 35 mm Modernize Çekili Top Sistemi sahada etkin olarak kullanılıyor. 100 kilometreye ulaşan hedef tespit menzili ve 4 km’lik angajman menziliyle Gökdeniz yurt dışında iki ülkeye ihraç ediliyor. Suriye ve Libya’da aktif olarak kullanılan Korkut ise Ukrayna başta olmak üzere ciddi talep görüyor.

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SUNGUR DEVREYE ALINIYOR

Şu ana kadar bu 5 sistemle 70 km menzilde tehdidi görebilen Türkiye, alçak irtifa sistemlerinde menzili daha da arttıracak Sungur Portatif Hava Savunma Füze Sistemini envantere almaya hazırlanıyor.

Bu yıl azami menzil ve irtifada hareketli hedeflere karşı test atışlarını başarıyla gerçekleştiren Sungur’un ilk teslimatı 2022’de yapılacak.

Hisar O+’ın 2022 yılı ilk aylarında envantere girmesiyle birlikte hava savunmada uzun menzilli sistem ve füze ihtiyacının karşılanmasında ilk iki katmanda güvenlik setti çekilmiş olacak. Milli uzun menzilli ve çok katmanlı hava savunma füze sistemi Siper ise 2023’te devreye girecek.

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Hava SOJ projesi

Hava Soj 2026’da

Türk Savunma Sanayii, hava savunmasında iki yeni milli ürünü Hava Soj ve İHA SOJ projeleriyle kazandırmaya hazırlanıyor. 20 yıldır Türkiye’nin gündeminde olan elektronik harp özel görev uçağı HAVA SOJ Projesi 2026’da tamamlanacak. HAVA SOJ, hava harekâtlarında düşmanın her türlü radar ve haberleşme imkânının tehdit bölgesine girmeden tespit edilmesini, karıştırılmasını ya da aldatılmasına olanak sağlayacak. Bu yıl başlatılan İHA SOJ projesi ile de insansız hava platformlarına elektronik harp kabiliyeti kazandırılacak.

EKONOMİ Yerli hava savunma ikilisi: Yerden nokta atışı!