Türkiye’nin hayalet uçağı Anka-3 piste çıktı

Savunma sanayisinde atılan milli adımlar hız kesmiyor. Hafif taarruz uçağı Hürjet’in ilk uçuşunu gerçekleştirmesinin ardından bir güzel haber de Anka-3’ten geldi. İHA ailesinin 3’üncü üyesi olan Anka-3’ün taksi testlerine başladı. Uçan kanat yapısı sayesinde radar görünürlüğü son derece düşük olan Anka-3’ün mayıs başında uçması planlanıyor.

Taksi testleri başladı

TUSAŞ tesislerinde geliştirilen Anka-3’ü görünürlük düzeyinin ekstra tedbirlerle daha da düşürülebileceğini belirten İnsansız Hava Araçları Mühendislik Direktörü Bülent Korkem, Şubat 2022’den bu yana süren geliştirme çalışmalarının önemli bir noktaya ulaştığını söyledi.

Uçağın taksi testlerine başladığını söyleyen Korkem, “Bu süreç kısa süre içinde ilk uçuşun gerçekleşmesine kadar sürecek. Daha sonra görev sistemleri entegre edilerek gerçek kullanıma hazırlanılan bir süreç başlayacak. Uçuş tarihi çok yakın, mayıs başında, mayıs ayının ortasını geçmeden inşallah uçuracağız” dedi.

40 bin fitte görev yapabiliyor

Anka-3’ün ciddi bir taşıma kapasitesi bulunurken, 44 bin fite kadar çıkıp, 40 bin fitte de görev yapabiliyor. Uçağın 0,7 mach gibi yüksek süratlere ulaşacağına işaret eden Korkem, “Radar görünürlüğünün düşük olması bize uzun mesafelerde yüksek faydalı yük kapasitesi ve yüksek hızlarda görev yapabilme yeteneği kazandırıyor. Bunu üzerine takacağımız diğer elektronik sistemlerle, faydalı yüklerle destekleyerek havadan yere, gerektiğinde havadan havaya taarruz amacıyla kullanabiliriz. Yerdeki düşman sistemlerinin baskılanması için elektronik harp amacıyla kullanabiliriz” diye konuştu.

Korkem, taarruz yeteneği son derece gelişmiş olan Anka-3’ün Türkiye’de geliştirilen bütün mühimmatları bu sistem içinde taşıyabilir durumda olduğunu vurguladı.

Yedi silah istasyonu var

Anka-3’ün Milli Muharip Uçak, HÜRJET, F-16 gibi insanlı sistemlerle ortak operasyonlarda kullanılabileceğini anlatan Korkem, uçakta birisi gövde altı merkez, ikisi dahili ve kanat altlarında ikişer olmak üzere toplam 7 silah istasyonu bulunacağını anlattı.

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