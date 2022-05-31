Ekonomi Türkiyenin ihracatı nisan ayında 23 milyar doları aştı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye'nin ihracatı nisan ayında 23 milyar doları aştı

Türkiye'nin ihracatı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,6 artarak 23 milyar 368 milyon dolar, ithalatı yüzde 35 artışla 29 milyar 480 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı, 6 milyar 113 milyon dolara çıkarken ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 79,3'e geriledi.

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Haber Merkezi AA
Türkiyenin ihracatı nisan ayında 23 milyar doları aştı
Foto/arşiv

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan nisan ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 24,6 artarak 23 milyar 368 milyon dolar, ithalat yüzde 35 artışla 29 milyar 480 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 98,5 artarak 6 milyar 113 milyon dolara çıktı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı nisan 2021'de yüzde 85,9 iken geçen ay yüzde 79,3'e geriledi.

Enerji ve altın hariç dış ticaret

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat nisanda yüzde 22,9 artarak 17 milyar 794 milyon dolardan 21 milyar 869 milyon dolara yükseldi.

Nisanda enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 16,4 artarak 18 milyar 227 milyon dolardan 21 milyar 223 milyon dolara çıktı.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret fazlası nisanda 647 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret hacmi yüzde 19,6 artışla 43 milyar 92 milyon dolar oldu. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 103 olarak kayıtlara geçti.

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