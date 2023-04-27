|
Reklam
Reklam
Ekonomi

Türkiye'nin ilk hidrojen vadisi için imzalar atılıyor

Türkiye'nin ilk hidrojen vadisi ve en büyük kapasiteli ilk yerli yeşil hidrojen tesisinin kurulması için imzalar bugün atılacak. İstanbul'da gerçekleştirilecek TEKNOFEST kapsamında Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek olan düğmeye basma törenine, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın da katılması planlanıyor.

10:31 . 27/04/2023 Perşembe
AA
Güney Marmara Hidrojen Kıyısı Platformu Güdümlü Projesi kapsamında ise Türkiye'nin en büyük kapasiteli ilk yerli yeşil hidrojen tesisi Bandırma Enerji Üssü'nde kurulacak.

Güney Marmara Hidrojen Kıyısı Platformu Güdümlü Projesi kapsamında ise Türkiye'nin en büyük kapasiteli ilk yerli yeşil hidrojen tesisi Bandırma Enerji Üssü'nde kurulacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK, iklim değişikliğine karşı çözüm arayışına çok yönlü olarak devam ediyor.


Tüm dünya gibi Türkiye de hidrojene yöneliyor. Bu kapsamda "HYSouthMarmara Hidrojen Vadisi Projesi ve Güney Marmara Hidrojen Kıyısı Platformu Güdümlü Projesi İmza Töreni" ile iki önemli projede düğmeye basılacak.


Türkiye'de, milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla İstanbul'da gerçekleştirilecek TEKNOFEST kapsamında Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek törene, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın da katılması planlanıyor.


Ufuk Avrupa Programı kapsamında desteklenen HYSouthMarmara, aynı zamanda Türkiye'nin ilk hidrojen vadisi olma özelliği taşıyor. Ayrıca bu proje, Türkiye Çerçeve Programları tarihinde en yüksek Avrupa Birliği katkılı hibeye hak kazanarak bir ilke de imza atıyor.



#Türkiye
#hidrojen
#tesis
10 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.