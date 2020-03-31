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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye'nin IMF'ye ihtiyacı yok: Koronavirüsle mücadele için yardım istemedik

IMF Avrupa Departmanı Direktörü Thomsen, "Rusya ve Türkiye hariç, Orta ve Doğu Avrupa'daki AB dışı gelişmekte olan 9 ekonominin çoğu IMF'nin hızlı finansman desteği kapsamında, acil yardım başvurusunda bulundu" dedi. Salgının Kovid-19'un Avrupa'yı sert bir şekilde vurduğuna dikkati çeken Thomsen, krizin ne kadar süreceği bilinmese de ağır bir ekonomik etkisinin olacağını

Haber Merkezi AA
Koronavirüs krizi kaynaklı baskılara karşı IMF'nin yaklaşık 50 milyar dolarlık acil durum programlarından yararlanmak isteyen 70'ten fazla üye ülke olduğu öğrenildi.
Koronavirüs krizi kaynaklı baskılara karşı IMF'nin yaklaşık 50 milyar dolarlık acil durum programlarından yararlanmak isteyen 70'ten fazla üye ülke olduğu öğrenildi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Avrupa Departmanı Direktörü Poul Thomsen, Avrupa'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizi ve IMF'nin müdahalesine ilişkin bir blog yazısı kaleme aldı. Kovid-19'un Avrupa'yı sert bir şekilde vurduğuna dikkati çeken Thomsen, krizin ne kadar süreceği bilinmese de ağır bir ekonomik etkisinin olacağını aktardı.

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Piyasalar durdu

Thomsen, Avrupa'nın büyük ekonomilerinde, ekonomik çıktının yaklaşık 3'te birini oluşturan, zorunlu olmayan hizmetlerin durdurulduğuna işaret ederek, "Bu sektörlerin kapalı kaldığı her ay, yıllık GSYH'de yüzde 3'lük bir düşüş anlamına geliyor" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası görüldüğü gün, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat Türkiye'nin IMF'in koronavirüs yardımından yararlanmak için ilk vakayı açıkladığını iddia etmişti. Oysa ilk vaka açıklandığında takvimler 11 Mart'ı gösteriyordu ve IMF söz konusu kararı 4 Mart'ta almıştı. IMF son açıklamasıyla Karabat ve halkı provoke eden diğer isimleri yalanladı.

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Avrupa'da kriz kaçınılmaz

  • Avrupa'da derin bir resesyonun bu yıl kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Thomsen, bölgedeki tüm ülkelerin krize agresif bir yanıt vermesi gerektiğini ancak müdahalenin kapsamının Avrupa genelinde farklılık gösterdiğini kaydetti.

Finansman desteği sağladık

Thomsen, Avrupa Merkez Bankası'nın büyük çaplı müdahaleleri ve Avrupalı liderlerin Avrupa İstikrar Mekanizması'na yaptığı "ulusal mali çabalara destek sağlama" çağrısının, kamu borcu yüksek ülkelere, krize yanıt verebilmeleri için gerekli mali alanı sağlamak açısından önemli olduğunu vurguladı. IMF yardımına ihtiyaç duyan gelişmekte olan ekonomilere de değinen Thomsen, "Rusya ve Türkiye hariç, Orta ve Doğu Avrupa'daki AB üyesi olmayan gelişmekte olan 9 ekonominin çoğu IMF'nin hızlı finansman desteği kapsamında acil yardım başvurusunda bulundu." ifadelerini kullandı.

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