Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması başvuruları 30 Kasım’a kadar devam ediyor

Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması başvuruları 30 Kasım’a kadar devam ediyor

12:5514/11/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER)
Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER)

Garanti BBVA’nın, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ve Ekonomist Dergisi ile yürüttüğü “Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması” başvuruları 30 Kasım’a kadar uzatıldı. Kadın girişimcileri cesaretlendirmeyi odağına alan yarışma, ilham veren hikâyelerin geniş kitlelere ulaşmasını ve rol modellerin ortaya çıkmasını sağlıyor.

Garanti BBVA’nın KAGİDER ve Ekonomist iş birliğiyle düzenlediği yarışmanın yeni dönem başvuruları devam ediyor. “Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması”, kadınların ekonomik hayattaki varlığını güçlendirme, başarı hikâyelerini görünür kılma ve kadınlara ilham olma hedefiyle 19 yıldır düzenleniyor.

Bu sene kadın girişimcilere 5 ayrı kategoride toplam 3 milyon TL ödül sunulacağı duyuruldu. Ulusal çapta görünürlük kazanma fırsatı sağlayan yarışmanın başvuru süresi 30 Kasım 2025 tarihine kadar uzatılırken, başvurular
üzerinden yapılabiliyor.

Binlerce kadının girişimcilik serüvenine yön veren güç birliği

Garanti BBVA, KAGİDER ve Ekonomist iş birliğinde yürütülen yarışma; başarı hikâyelerinin görünürlüğünün artması ve böylece diğer kadınların ilham alması için bir destek ekosistemi sunuyor. Garanti BBVA’nın kadın girişimciliği konusundaki finansmandan eğitime, cesaretlendirmeden yeni pazarlara açılmalarına uzanan vizyonu, KAGİDER’in kadın girişimciliğini yaygınlaştırma konusundaki güçlü savunuculuğu ve Ekonomist dergisinin iş dünyasında kadının görünürlüğünü artırmaya yönelik yayıncılık anlayışı bir potada birleşerek, yarışmanın Türkiye’de kadın girişimciliğinin gelişimine uzun yıllardır katkı sunması sağlanıyor.


#Garanti BBVA
#KAGİDER
#girişimcilik
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
e Devlet TOKİ başvuru ücreti nasıl yatırılır? TOKİ 500 bin sosyal konut başvurusu parası ne zaman yatırılacak?