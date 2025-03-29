Türkiye'nin net dış borcu 261 milyar dolar

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin brüt dış borç stokunun 31 Aralık 2024 itibarıyla 515,5 milyar dolar, net dış borç stokunun ise 261,1 milyar dolar olduğunu bildirdi. Bakanlık, 31 Aralık 2024 itibarıyla brüt ve net dış borç stoku, Hazine garantili dış borç stoku ve kamu net borç stoku ile Avrupa Birliği (AB) tanımlı genel yönetim borç stoku verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye'nin brüt dış borç stoku 515,5 milyar dolar olarak gerçekleşirken stokun milli gelire oranı yüzde 39 oldu. Aynı tarihte net dış borç stoku 261,1 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Stokun milli gelire oranı yüzde 19,7 seviyesinde tespit edildi.