Türkiye'nin net UYP açığı Mayıs'ta geriledi

Türkiye'nin mayıs sonu itibarıyla yurt dışı varlıkları 282,9 milyar dolar, yurt dışı yükümlülükleri ise 509 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mayıs 2022 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı.

Buna göre, mayısta geçen yıl sonuna kıyasla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları yüzde 1,9 azalışla 282,9 milyar dolar, yükümlülükleri yüzde 6 düşüşle 509 milyar dolar oldu. Böylece, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı şeklinde tanımlanan net UYP, mayısta eksi 226,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Net UYP, 2021 sonunda eksi 253,2 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu.

Rezerv varlıklar kalemi mayısta 2021 sonuna kıyasla yüzde 8,5 azalarak 101,7 milyar dolara gerilerken, diğer yatırımlar kalemi yüzde 2,3 artarak 124,4 milyar dolara yükseldi. Bu dönemde diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 2,2 artışla 52,6 milyar dolara çıktı.

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Doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye), piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle mayısta 2021 sonuna göre yüzde 21,2 azalışla 109,7 milyar dolara geriledi.

Portföy yatırımları 87,1 milyar dolar

Portföy yatırımları, mayısta 2021 sonuna göre yüzde 9,3 azalarak 87,1 milyar dolara düştü. Aynı dönemde yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku yüzde 9,2 azalışla 16,7 milyar dolar, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 51,7 düşüşle 1,7 milyar dolar ve Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) da yüzde 5,5 azalışla 42,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Diğer yatırımlar, mayısta 2021 sonuna göre yüzde 2 artışla 312,1 milyar dolara çıktı. Aynı dönemde, yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı yüzde 4,5 artarak 36,4 milyar dolar, TL mevduatı ise yüzde 16,2 yükselerek 11,3 milyar dolar oldu.

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Bankaların toplam kredi stoku yüzde 4,1 azalarak 63,7 milyar dolara, diğer sektörlerin toplam kredi stoku da yüzde 1,5 gerileyerek 95,4 milyar dolara indi.

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