Türkiye'nin petrol ithalatı mayısta yüzde 3,7 arttı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) mayıs ayına ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrolde ithalat yüzde 16,2 artarak 2 milyon 860 bin 972 ton olarak gerçekleşti.

Bu dönemde motorin türleri ithalatı yüzde 7,3 azalışla 1 milyon 194 bin 728 tona geriledi.

İthalatın kalan kısmını, havacılık ve denizcilik yakıtları, benzin ve fuel-oil türleri ile diğer ürünler oluşturdu.

Böylece toplam ithalat, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 artarak 4 milyon 423 bin 682 ton oldu.

En fazla ham petrol ve petrol ürünleri ithalatı, 1 milyon 701 bin 767 tonla Rusya'dan yapılırken bu ülkeyi 347 bin 490 tonla Kazakistan ve 264 bin 211 tonla Irak izledi.

Öte yandan, yurt içi benzin satışları mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,2 artarak 383 bin 7 tona yükseldi, motorin satışları yüzde 9,8 azalışla 2 milyon 202 bin 969 tona düştü.

Toplam petrol ürünleri satışları ise yüzde 7,6 azalarak 2 milyon 737 bin 90 ton olarak kayıtlara geçti.

Petrol ürünleri ihracatı yüzde 56,5 arttı

Türkiye'nin havacılık yakıtları ihracatı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 azalarak 402 bin 199 ton oldu, denizcilik yakıtları ihracatı da yüzde 157,6 artışla 210 bin 891 tona yükseldi.

Benzin türleri ihracatı yüzde 62,4 azalarak 17 bin 928 ton, motorin türleri ihracatı yüzde 7,9 artarak 344 bin 619 ton oldu.

Petrol piyasasında toplam ihracat ise yüzde 56,5 artışla 1 milyon 553 bin 698 tona yükseldi.

Motorin türleri üretimi mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,2 artarak 1 milyon 302 bin 362 tona çıktı.

Benzin türleri üretimi yüzde 12,1 artarak 419 bin 739 ton, havacılık yakıtları üretimi ise yüzde 5,1 azalarak 445 bin 279 ton oldu. Denizcilik yakıtları üretimi ise yüzde 38,4 artışla 169 bin 734 ton olarak hesaplandı.

Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi yaklaşık yüzde 17,3 artarak 3 milyon 297 bin 258 tona çıktı.







