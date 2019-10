Türkiye’ye tam güven

Four Seasons Hotels

Kanadalı dünyaca ünlü otel zinciri Four Seasons Hotels İstanbul Otel Müdürü Nihat Yücel, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat'ın doğusuna başlatılan Barış Pınarı Harekatı nedeniyle, şu an için yaşanan herhangi bir iptal olmadığını belirterek, “Tabii aslında bu operasyonun yapılacağı bir süredir, gerek yurt içinde gerek yurt dışında biliniyordu. Ayrıca yurt dışında insanlar gerçekten son dönemde ciddi biçimde bilgilendi. Operasyon bölgesiyle İstanbul’un bir ilgisinin aslında olmadığını, Türkiye’nin ne kadar güvenli olduğunu artık onlar da yakinen takip ediyor” dedi. İstanbul'da bir grup gazeteciyle birlikte bir araya geldiğimiz Yücel ile hem kendi işletmelerini hem de sektörü konuştuk.

Nihat Yücel

2020 SEKTÖRÜN YÜKSELİŞ YILI

Dünya genelinde 115 oteli bulunan markanın Türkiye’de üçüncü otelini de Bodrum’da hayata geçirdiğini ve projenin 2021’de tamamlanacağını da hatırlatan Yücel, “2017 Türk turizm sektörü için biraz toparlanma yılıydı. 2018 yine işlerin yoluna girmeye başladığı bir dönemdi. 2019 ise turizmde taşların yeniden yerine oturduğu, işlerin tamamen normale döndüğü, stabilize olunan bir yıl oldu. 2020 ise yükselişin başladığı ve eski parlak günlere döneceğimiz bir dönem olacak” ifadelerini kullandı.

TÜRK USULÜ HİZMET VERİYORUZ

Özellikle İstanbul’daki otellerde oda fiyatlarının 2013-2014 yıllarında zirvede olduğunu anlatan Yücel, “Biz o dönemde Londra, Paris ve New York’taki Four Seasons’larla yarışır hale gelmiştik oda fiyatları olarak, İstanbul Four Seasons’lar olarak” dedi. İstanbul’daki otellerinde Türkiye’ye özgü dokunuşlar da yaptıklarını dile getiren Yücel, “Türk mutfağı çerçevesinde yemeklerle, Türk usulü servisle müşterilerimize hizmet veriyoruz” açıklamasında bulundu. 2019 yılını, Beşiktaş’taki otellerinde yüzde 80, Sultanahmet'te bulunan yüzde 73’lük bir doluluk oranıyla tamamlayacakları bilgisini paylaşan Yücel, şunları söyledi: “Sultanahmet’teki otelimizde daha çok ABD, İngiliz, Çin, Güney Amerika ve Avrupa’dan misafirlerimiz var. Beşiktaş’taki otelimizde ise Orta Doğu’dan gelen turist sayımız biraz daha fazla. Toplam ziyaretçimiz içindeki payları yüzde 20’nin üzerinde. Onları yine Amerikalı, Avrupalı ve Güney Amerikalı misafirler takip ediyor.”

REKLAM

DÜĞÜNDE %20'LİK ARTIŞ

Düğün turizminin bu yıl çok iyi gittiğine dikkat çeken Yücel, şunları kaydetti: “2019 yılı sonu itibarıyla sadece Four Seasons Hotels Istanbul at the Bosphorus bünyesinde 100 düğün organizasyonu yapmış olacağız. 2018 yılında bu rakam 82’ydi. Yani aslında geçtiğimiz yıla göre yaklaşık yüzde 20’lik bir artış var.”

DÖNÜŞTÜRÜP YENİDEN DOĞAYA KAZANDIRACAK

Four Seasons Hotels olarak bugüne kadarki ilk ‘Sürdürülebilirlik Raporu’nu da hazırladıklarını belirten Yücel, “Aldığımız önlemler sayesinde 2017 yılında 1,8 metreküp olan misafir başına su tüketimimizi 2018 yılında 1,6 metreküpe düşürdük. Bu sene bunu daha da azaltacağız” diye konuştu. Sürdürülebilirlik yaklaşımları çerçevesinde, yeni bir uygulamaya başladıklarını anlatan Yücel, “İlk olarak Sultanahmet’teki otelimizde başlayacak uygulamayla, organik atıklarımızı gübre haline getirerek farklı alanlarda yeniden kullanılmasını sağlayacağız. Söz konusu kompost sistemiyle, kullanılmayacak durumdaki günlük yaklaşık 200 kilo organik atığı gübreye çevireceğiz. Bunun karşılığını, yüzde 70 su, yüzde 30 da gübre olarak alıyorsunuz. Gıdaların önemli kısmını da hayvan barınaklarına gönderiyoruz” dedi.

FON YARARLI OLACAK

Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın kurulmasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Yücel, “Türk turizmi için oldukça önemli bir gelişme. Türkiye’nin, şehirlerimizin tanıtılması, yabancıların gözünde Türkiye’nin daha farklı bir konuma yükselmesi için çok güzel bir proje olduğunu düşünüyoruz. Bu platform doğru kullanıldığında, mevsimsel olarak ülkeye gelen turistin çeşitliliğinin artırılması konusunda çok yararlı olacağına inanıyoruz” ifadelerine yer verdi.