Ekonomi Türkiyeye doğrudan yapılan yatırım 13 milyar doları aştı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye'ye doğrudan yapılan yatırım 13 milyar doları aştı

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut 2018 yılında Türkiye'ye doğrudan yapılan yatırım miktarını açıkladı. Armut, 13 milyar 163 milyon dolarlık uluslararası doğrudan yatırımın ülkeye çekildiğini söyledi.

Haber Merkezi AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut doğrudan yatırım oranlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ermut yaptığı açıklamada, "Türkiye, geçen yıl 13 milyar 163 milyon dolarlık uluslararası doğrudan yatırım miktarına ulaştı." dedi.

Ermut, geçen yıl Türkiye'de en çok yatırım yapan iki ülkenin ise Hollanda ve Azerbaycan olduğunu söyledi.

Ermut'un konuyla ilgili açıklamaları şöyle;

Dünyada doğrudan yatırımların yüzde 1,5'ini almak istiyoruz. Önce 18 milyar dolara, sonra da 20-25 milyar dolar bandına ulaşmak istiyoruz.

Otomotivde piyasadan çıkma anlamında gelişme olmayacak, yeni oyuncuların girmesi anlamında önümüzdeki dönemde bazı gelişmeler olabilir.

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